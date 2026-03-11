Paciente con artritis denuncia riesgo en su atención por traslado de Sanitas a Nueva EPS

Jenny Quiroz, paciente de Sanitas en Chivatá, enfrenta no solo los fuertes dolores causados por la artritis que padece, sino también la incertidumbre de un posible traslado a la Nueva EPS.

La medida cautelar que mantiene temporalmente la afiliación genera preocupación entre usuarios que dependen de tratamientos continuos y medicamentos especializados para enfermedades crónicas y terminales.

Preocupación por la continuidad en tratamientos

“Sanitas es una excelente EPS, allá me sacan todos los exámenes y me tienen en un programa de enfermedades inmunes y crónicas. No tengo que hacer trámites porque ellos mismos gestionan las autorizaciones”, explica Jenny, quien camina con dificultad y tuvo que dejar su trabajo como modista. Para ella, el traslado significaría un retroceso en la atención y un deterioro en su calidad de vida.

En Chivatá, de los 1.885 pacientes registrados, 1.225 están afiliados a Sanitas y solo 660 a la Nueva EPS. Por eso, muchos no entienden la decisión del Gobierno Nacional de impulsar el cambio de entidad.

Llamado al Gobierno

Los pacientes piden que las decisiones no se tomen únicamente desde la lógica de fortalecer una EPS, sino pensando en las personas que dependen de tratamientos permanentes. “Que piensen en quienes tenemos enfermedades crónicas o terminales, porque un traslado puede significar perder acceso a medicamentos vitales”, señala Jenny.

La incertidumbre se mantiene mientras la medida cautelar sigue vigente, pero sin garantía de ser definitiva. Los usuarios insisten en que la prioridad debe ser la salud y la continuidad de los tratamientos, más allá de las políticas institucionales.