Primicia del Termómetro Político: la vicepresidenta Francia Márquez tendrá su propio partido

El Termómetro Político conoció en primicia que la vicepresidenta Francia Márquez tendría su propio partido político. La historia es así: mañana el Polo Democrático votará la escisión del partido, es decir, una nueva división de esa colectividad. Esta es la misma figura con la que se creó el partido Dignidad de Jorge Enrique Robledo.

La resolución con la que se autorizaría la creación de un nuevo movimiento a nombre de la representante Cha Dorina Hernández Palomino. Ella fue avalada por el Polo, pero en realidad pertenece al movimiento Soy Porque Somos de Francia Márquez.

Esta sería una tremenda jugada política porque la nueva colectividad de la vicepresidenta llegaría a jugar en un momento crucial para las próximas elecciones locales, justo cuando empiezan a entregarse avales.

La escisión debe ser votada primero por la dirección del Polo Democrático y después avalada por el Consejo Nacional Electoral. Lo más seguro es que el nuevo partido se llame Soy Porque Somos, una frase que viene del concepto de la lengua bantú que se habla en África.

Y todo un enredo que se está tejiendo alrededor de la elección del remplazo de Roy Barreras en la presidencia del Senado. Se conoció que la elección no sería antes del 6 de junio, esto quiere decir que el que llegue va a estar en el cargo 10 días, más lo que duren las sesiones extra.

Los nombres que suenan todavía no están claros. No es seguro que sea Alexander López y a la puja se sumó el senador Paulino Riascos, también del Pacto Histórico, pero del partido Ada. Riascos ha hecho lobby y conocimos que hay varios congresistas que están pensando en votar por él y no por López.

Cabe mencionar que este político es experto en jugadas similares. El 20 de julio pasado, cuando todos daban por hecho que el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, sería el presidente de la Comisión Cuarta, él se lanzó y ganó.

Ley de sometimiento enredada

Otro tema que está enredado es la ley de sometimiento. Se llevan varias semanas esperando a que finalmente se radique la ponencia para iniciar la discusión en “primer debate”, pero aún no pasa nada. Ahora dicen que sería presentada la próxima semana. Pero lo que sería cierto en este caso es que en la Comisión Primera de Senado el Gobierno está viendo las cuentas muy corticas, y así como están las cosas calculan que no les alcanzarían los votos para ser aprobada.