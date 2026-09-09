Cuidado: estafadores ahora suplantan a Netflix, Apple y Spotify

Los ciberdelincuentes están aprovechando la enorme popularidad de los servicios de streaming y la tecnología de consumo para vaciar cuentas bancarias. Según un reciente análisis de la firma de ciberseguridad Kaspersky, Netflix, Spotify y Apple se han consolidado como algunas de las marcas más suplantadas a nivel global para cometer fraudes online.

Esta tendencia delictiva no es casual. Millones de personas en todo el mundo tienen al menos una suscripción activa a estos servicios. Los criminales saben que un mensaje alertando sobre el "bloqueo de su cuenta" o un "problema con su pago" genera una reacción inmediata de preocupación, lo que lleva a las víctimas a actuar por impulso y hacer clic en enlaces maliciosos sin verificar su autenticidad.

¿Por qué Netflix y Spotify son las marcas más suplantadas?

La estrategia de los ciberdelincuentes se basa en el volumen y la confianza. Plataformas como Netflix, Spotify y el ecosistema de Apple cuentan con una base de usuarios masiva, lo que incrementa estadísticamente las probabilidades de que un ataque automatizado tenga éxito. Al hacerse pasar por estas reconocidas empresas, los atacantes logran evadir el escepticismo inicial de las personas.

Además, el pago mensual de estas suscripciones suele estar domiciliado directamente a tarjetas de crédito. Esto convierte a los usuarios en un blanco perfecto, ya que el objetivo final de estas campañas fraudulentas es capturar información financiera crítica y credenciales de acceso valiosas que luego se comercializan en los mercados negros de la web oscura.

Así operan los cibercriminales en los fraudes online

El método de ataque principal es el phishing o suplantación de identidad. Los estafadores envían correos electrónicos, mensajes de texto (SMS) o notificaciones de WhatsApp que imitan a la perfección la identidad gráfica, el tono, los colores y los logos oficiales de las marcas afectadas.

Estos mensajes fraudulentos suelen incluir ganchos emocionales o de urgencia. Por ejemplo, pueden afirmar que la cuenta será suspendida en 24 horas si no se actualiza un método de pago, o por el contrario, ofrecer una supuesta promoción exclusiva, como meses de suscripción gratuita. Al hacer clic, la víctima es redirigida a una página web falsa —idéntica a la original— donde se le solicita ingresar su usuario, contraseña y los números completos de su tarjeta bancaria.

El papel del phishing en el robo de datos financieros

Una vez que el usuario entrega sus datos en la página web clonada, el robo se consuma en cuestión de segundos. Los criminales no solo obtienen acceso a la cuenta del servicio de entretenimiento (que posteriormente pueden revender), sino que consiguen el control total sobre la tarjeta de crédito vinculada para realizar compras no autorizadas.

Los expertos de Kaspersky advierten que estas campañas de phishing son cada vez más sofisticadas en América Latina. Los delincuentes están adaptando su lenguaje y tácticas a los modismos locales para generar mayor credibilidad, haciendo que la detección visual sea un desafío incluso para los usuarios digitales más experimentados.

Recomendaciones de expertos para evitar caer en estafas

Para no ser víctima de estos crecientes fraudes online y proteger su patrimonio financiero, es vital adoptar una postura preventiva frente a cualquier comunicación inesperada: