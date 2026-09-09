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South Park se burla de Trump con un inesperado cambio de nombre

South Park cambia de nombre y lanza nueva burla contra Trump. ¿Qué pasó?

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Foto: South Park-AFP

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
05:13 p. m.
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South Park volvió a utilizar la sátira política para lanzar una nueva pulla contra Donald Trump. Antes del estreno de su temporada 29, la serie apareció temporalmente como “South America”, en referencia a los cambios de nombres geográficos promovidos por el presidente de Estados Unidos.

La modificación también incluyó una crítica a Apple y Google, compañías que reflejaron en sus aplicaciones algunas de las nuevas denominaciones impulsadas por la administración estadounidense.

¿Cómo se burló South Park de Donald Trump?

El cambio fue anunciado por los creadores de la serie, Trey Parker y Matt Stone, quienes utilizaron las redes sociales de South Park para presentar el nuevo nombre.

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“Inspirados en el coraje y patriotismo de Apple y Google, estamos cambiando el nombre de South Park a SOUTH AMERICA”, escribieron, antes de agradecer de manera irónica a Paramount, su compañía matriz.

La referencia apunta a la decisión de las grandes plataformas tecnológicas de adoptar denominaciones impulsadas por Trump en sus servicios de mapas.

El mandatario estadounidense ha promovido modificaciones para incorporar la palabra “América” en distintos nombres. Entre ellas está el cambio de Golfo de México a Golfo de América, mientras que también ha planteado denominaciones alternativas para otros lugares.

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South Park convirtió esa tendencia en parte del propio título de la producción: “South Park” pasó a ser “South America”, llevando la discusión geográfica al terreno del humor que caracteriza a la serie.

¿Qué otros ataques ha hecho South Park contra Trump?

La producción animada ha convertido a Trump en uno de sus blancos recurrentes. Sus episodios han utilizado diferentes personajes y situaciones para cuestionar al presidente y a miembros de su administración.

La serie incluso aprovechó la reciente entrega de los premios Emmy para lanzar otra referencia al mandatario, después de obtener un reconocimiento por el episodio “Sermon On The 'Mount”.

La sátira también ha alcanzado al vicepresidente JD Vance, mientras que Trump ha sido representado de manera caricaturesca en diferentes capítulos.

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El nuevo episodio llega, además, pocos días antes del regreso de la serie. La temporada 29 de South Park se estrenará el 16 de septiembre, por lo que la expectativa está puesta en los nuevos temas que Parker y Stone llevarán a la pantalla.

Por ahora, “South America” funciona como una modificación temporal y satírica del nombre de la serie. Sin embargo, el mensaje detrás del juego de palabras es claro: South Park volvió a encontrar en una decisión política de Trump material para convertirla en una de sus habituales burlas.

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