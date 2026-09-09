Alertan casos de envenenamiento a mascotas en el sector de Colina Campestre, en Bogotá

Una delicada situación de seguridad ha sido denunciada, en días recientes, por decenas de ciudadanos ubicados en el sector de Colina Campestre, en la localidad de Suba, donde se han presentado presuntos casos de envenenamiento contra mascotas.

Según las denuncias, hechas principalmente en redes sociales, cuatro perros y dos gatos perdieron la vida a causa del presunto envenenamiento que habrían sufrido en algunos de los parques del sector.

¿Qué está pasando con los animales en Colina Campestre?

Decenas de ciudadanos de este barrio, en el noroccidente de la capital, se han reunido en horas recientes para hacer una velatón y alertar a la comunidad sobre los presuntos casos de envenenamiento que estarían poniendo en riesgo a las mascotas de la zona.

Según Andrés Ardila, edil de la localidad de Usaquén, los presuntos envenenamientos se estarían registrando principalmente en los parques aledaños a la calle 135 con carrera 54 en donde habrían estado los animales afectados.

Sin embargo, Ardila mencionó que esta problemática no solo estaría sucediendo en Colina Campestre ya que también se habrían presentado otros casos en más parques de las localidades de Suba y Usaquén.

“Los parques deben ser lugar para las comunidades y no un patio de juegos para los bandidos. Junto con los vecinos de Colina Campestre hacemos esta denuncia pública y exigimos a las autoridades una investigación para dar con los responsables de estos envenenamientos”, afirmó Ardila.

Así mismo, el edil informó sobre la importancia de contribuir a campañas de prevención y reacción ante los casos de envenenamiento que se han presentado y que siguen cobrando la vida de más animales.

Ante los hechos registrados, la comunidad se reunió en horas de la noche, del pasado martes 8 de septiembre, para llevar a cabo una velatón por las víctimas y exigir a las autoridades el debido control para tomar las medidas legales contra los responsables.

¿Qué pasa con el envenenamiento de mascotas en Colombia?

Según la ley 2455 de 2025, más conocida como la ley Ángel, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

Así mismo, la prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva se encuentra cuando, para la realización de la conducta punible, se utilizan venenos o sustancias tendientes a causar daño a un gran número de animales o a animales indeterminados. Esto aumentará las penas de la mitad a tres cuartas partes.