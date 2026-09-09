Jennifer Pedraza pide investigar la Fundación San José, tras condena a Juliana Guerrero por títulos falsos

La senadora Jennifer Pedraza, quien destapó hace más de un año el escándalo sobre los títulos falsos de Juliana Guerrero, celebró la condena contra la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro, pero advirtió que el caso podría ser apenas la punta del iceberg de una operación más amplia.

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En las últimas horas, Guerrero fue condenada a tres años de cárcel, además deberá pagar una multa y tendrá inhabilidad para ejercer cargos públicos tras confesar el delito de fraude procesal, después de negar en múltiples ocasiones las acusaciones.

Pedraza aseguró que la contundencia de las pruebas presentadas por su equipo obligó a Juliana Guerrero a admitir su responsabilidad.

En un país acostumbrado a la impunidad, no deja de ser una muy buena noticia que por fin la justicia colombiana esté actuando.

Jennifer Pedraza pidió investigar si hay más títulos fraudulentos de la Fundación San José

El punto central del pronunciamiento de Pedraza fue un llamado al Ministerio de Educación para ampliar las investigaciones. La congresista solicitó específicamente una "investigación detallada sobre las prácticas de la Fundación Universitaria San José y de sus verdaderos dueños".

Las preguntas planteadas por la senadora apuntan a determinar si existe una operación sistemática:

¿Están haciendo ellos esto mismo con otras universidades o con la Fundación Universitaria San José? ¿Qué ha pasado sobre la posibilidad de que esto sea una práctica sistemática?

Pedraza advirtió que no permitirá que el caso quede archivado tras esta primera condena: "No podemos quedarnos solamente en la punta del iceberg. Para eso seguiremos ejerciendo nuestra labor de control político".

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El duro cuestionamiento de Jennifer Pedraza al gobierno de Petro

La senadora Pedraza criticó duramente al expresidente Petro por mantener a Guerrero como su delegada en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar hasta el último día de su mandato.

La senadora expresó su preocupación por la legitimidad institucional:

Hay jóvenes que de verdad están consiguiendo de manera honesta sus títulos universitarios y profesores y profesoras que han defendido la educación como un derecho y no como un negocio para hacer trampas de este estilo.