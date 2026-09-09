75 expertos llegarán a Cali tras terremoto: IA, movilidad y seguridad, ejes del Smart City Expo

Cali se prepara para recibir a expertos nacionales e internacionales que discutirán cómo la tecnología, la innovación y la sostenibilidad pueden ayudar a las ciudades a enfrentar sus principales desafíos.

El encuentro cobra especial relevancia tras la reciente coyuntura que impactó a la capital del Valle del Cauca, pues entre los asuntos previstos aparecen la gestión del riesgo, la seguridad, la movilidad y el desarrollo de territorios más resilientes.

Smart City Expo Cali 2026 se realizará el 30 de septiembre y 1 de octubre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, ubicado en la salida norte de Cali, vía Yumbo.

La programación contempla alrededor de 60 conferencistas nacionales y 15 internacionales, según los organizadores. Las fechas y el lugar también aparecen confirmados en la página oficial del encuentro.

Inteligencia artificial y seguridad, entre los temas que se discutirán en Cali

La agenda estará dividida en cuatro grandes ejes: movilidad inteligente y conectividad territorial; ciudades seguras, resilientes y saludables; medio ambiente y energía sostenible; e innovación pública, creatividad y tecnologías emergentes.

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Uno de los puntos será el uso de herramientas como la inteligencia artificial y el análisis de datos para responder a necesidades de las ciudades. También se abordarán alternativas de transporte limpio, electromovilidad, ciberseguridad, energías renovables y nuevas formas de responder ante emergencias.

El evento contará, además, con un congreso académico, exhibición comercial, espacios de networking y una Zona Ágora para presentar proyectos y realizar charlas especializadas. Los organizadores proyectan la llegada de más de 3.000 visitantes especializados y cerca de 20 expositores.

“Hoy, más que nunca, se hace indispensable trabajar en clave de ciudades inteligentes, porque el futuro de las ciudades se construye hoy”, aseguró María Eugenia Lloreda, asesora de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Expertos internacionales llegarán a Cali

Entre los participantes anunciados están Nadina Galle, investigadora de tecnologías para comunidades sostenibles; Santiago Garcés, CIO de la ciudad de Boston; María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Colombia, y Eleonora Pazos, directora para América Latina de la Asociación Internacional de Transporte Público.

La realización del encuentro fue ratificada después de los hechos recientes que afectaron a Cali y la región. Las entidades involucradas sostienen que la coyuntura refuerza la necesidad de discutir asuntos relacionados con gestión del riesgo, reconstrucción urbana e innovación.

“La transformación de EMCALI también es una apuesta por la transformación de Cali. Estamos modernizando nuestra infraestructura, incorporando innovación y tecnología”, señaló Roger Mina, gerente general de EMCALI.

La organización informó, además, que mantiene coordinación con las autoridades locales para las condiciones de movilidad, logística y seguridad durante las dos jornadas. El encuentro es liderado por la Alcaldía de Cali, EMCALI, Fira Barcelona International y Corferias.