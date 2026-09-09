¡Gol colombiano en Champions League! Vea el gol de Luis Suarez para iniciar su temporada goleadora en Europa

Por la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Sporting Lisboa del colombiano Luis Suárez recibía al Galatasaray de Turquía, que también contó con el colombiano Davinson Sánchez. A los 57 minutos de juego, Suárez aprovechó el penal concedido a favor del equipo de Lisboa y decretó el 2-1 parcial a favor de los locales. El marcador final fue victoria del Sporting por 3 goles a 1.

El juego comenzaría cuesta arriba para el club portugués, pues a los 5 minutos de iniciado, Goncalo Ignacio marcó en propia puerta para poner el 1-0 a favor del equipo turco; a los 27 minutos, llegaría el empate de los locales tras la anotación de Geny Catamo para que se fueran al descanso con empate a un gol.

Así fue el gol de Luis Suárez en Champions League

A los 53 minutos, tras una gran asistencia de su compañero Doumbia, el samario Luis Suárez quedó mano a mano frente al arquero rival y, después de esquivarlo, cuando se disponía a rematar al arco, el defensor del equipo visitante lo tocó en uno de sus pies, haciéndolo caer, y el juez no dudó en marcar penalti a favor del Sporting de Lisboa.

Con un potente remate a la mano derecha del arquero, el delantero de la Selección Colombia anotó el 2-1 a favor de los portugueses, iniciando así una nueva temporada goleadora en el torneo de clubes más importante del mundo. Es su quinta anotación en lo que va de la temporada y la primera en la competición internacional.

A los 63 minutos, y para darle un poco de tranquilidad a sus hinchas, Rodrigo Salazar marcaría el 3-1 final con un golazo de tiro libre en el que nada pudo hacer el portero visitante.

Próximos rivales de Sporting Lisboa en Champions League

El triunfo en la primera fecha de la Champions League en condición de local es clave para el equipo del delantero colombiano debido a los partidos que deberá enfrentar en las siguientes fechas contra algunos de los rivales que son candidatos a ganar el trofeo: Manchester United, Barcelona y Manchester City son los clubes con los que tendrá que verse las caras en busca de la clasificación a la siguiente ronda.

Su próxima aparición en el torneo internacional será el próximo 13 de octubre en condición de visitante ante el Lens de Francia.