¿Fuego amigo en Colombia Justas Libres por elección de magistrado del CNE?

En el Termómetro Político hablamos de las tensiones que hay en Colombia Justas Libres por la elección de Álvaro Echeverry como magistrado del CNE y las cuentas que tiene las reforma a la salud.

¿Fuego amigo en Colombia Justas Libres?

Álvaro Echeverry, el recién elegido magistrado del Consejo Nacional Electoral, postulado por Colombia Justas Libres está en un nuevo lío por las afirmaciones que hizo su partido y que no tiene el apoyo de ese partido.

El Termómetro conoció en primicia una carta firmada por 12 directivos de Colombia Justas Libres, entre ellos el excandidato presidencial, John Milton Rodríguez. Ellos aseguran que Echeverri no representa al partido, que su elección transgredió el orden institucional y que no se respetaron los estatutos, por lo que su postulación no es legal.

“De llegarse a insistir en validar algún candidato a nombre del partido, esto carecería de la legitimidad y legalidad para aspirar a suplir la vacante de magistrado del Consejo Nacional Electoral”, se puede leer en la carta

Es decir que, según ellos, la elección de Echeverry es ilegítima y por ello alistan demandas.

¿Camilo Romero se peleará los votos del Partido Verde para ser candidato presidencial?

Más de 70 congresistas, concejales y diputados del Pacto Histórico y el Partido Verde se reunieron con el ex-embajador de Colombia a Argentina, Camilo Romero, quien estaría calentando motores para su candidatura a la presidencia de la República.

A la recepción están invitados los senadores León Freddy Muñoz, Esmeralda Hernández, Gloria Flores y el representante Gabriel Becerra.

El cálculo es que Romero podría terminar peleándose los votos del Partido Verde con Claudia López y Carlos Amaya, si es que este último también confirma su candidatura.

¿Cómo van las cuentas para la reforma a la salud?

La reforma a la salud empezará a discutirse en la Comisión Séptima del Senado y ya hay un cronograma de audiencias públicas y mesas técnicas, según el cual las votaciones arrancarían a finales de mayo.

Así las cosas, los números no dan ni en votación ni en tiempo porque la reforma debería ser aprobada antes del 20 de julio.

En cuanto a las audiencias, se programaron cinco en Bogotá, que serán los martes televisadas, y seis en regiones que serán jueves y viernes. Solo faltan las mesas técnicas para las que todavía no confirma asistencia el Ministerio de Hacienda, que tampoco se ha hecho sentir con el aval fiscal.