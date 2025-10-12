¿Hubo afectaciones tras el fuerte temblor de este 10 de diciembre de 2025? Este es el balance

Este 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 de la mañana, un temblor sacudió el país.

La magnitud del movimiento telúrico fue de 5.8, mientras que la profundidad alcanzó los 150 kilómetros. Además, el Servicio Geológico Colombiano detalló que el epicentro fue en Los Santos, Santander, y que se recibieron más de 4.000 reportes.

Tras lo sucedido, las autoridades realizaron varios barridos y confirmaron detalles claves. ¿Hubo afectaciones? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Las autoridades descartaron afectaciones tras el fuerte temblor de este 10 de diciembre de 2025 en Colombia

En Santander, gran parte de los ciudadanos se pronunciaron en las redes sociales y reconocieron que alcanzaron a sentir cómo rugía la tierra. No obstante, las autoridades de las cabeceras municipales revelaron que, hasta el momento, no se han reportado afectaciones estructurales.

Sin embargo, en esa zona del país seguirá el monitoreo y las autoridades se desplazarán a los sectores rurales que son más propensos a los riesgos para decretar las medidas correspondientes.

"Los voluntarios y funcionarios de la Defensa Civil, activaron sus mecanismos de respuesta ante este tipo de emergencias", afirmó Dudwing Villamizar, vocero de esa entidad en Santander.

"Invitamos a toda la comunidad a mantener la calma y a consultar las páginas o los medios oficiales de los organismos de socorro", complementó.

Mientras tanto, las autoridades de Bogotá también realizaron un barrido en las 20 localidades y, por el momento, tampoco se ha detectado ningún tipo de emergencia, aunque el análisis sigue en curso.

"Ante el fuerte temblor presentado esta madrugada, hemos hecho barrido en los 116 municipios, en coordinación con los comités municipales de Gestión del Riesgo y, hasta el momento, no se han reportado novedades de posibles afectaciones", escribió Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca, en X.

¿En dónde se puede reportar algún incidente tras el fuerte temblor de este 10 de diciembre de 2025 en Colombia?

Los Bomberos se pronunciaron tras el fuerte temblor que se sintió en la madrugada de este miércoles y recomendaron lo siguiente.

"Luego del movimiento telúrico que se sintió en Bogotá, estamos haciendo monitoreo por si se presenta alguna situación de emergencia en la ciudad", plantearon.

"Recuerde reportar cualquier incidente a la Línea 123", complementaron.