Real Madrid vs. Manchester City, partidazo en Champions League: fecha, hora y TV

Real Madrid enfrenta a Manchester City este miércoles por la sexta fecha de la Champions League.

Mbappé
Foto: AFP

diciembre 10 de 2025
07:27 a. m.
El estadio Santiago Bernabéu será este miércoles 10 de diciembre el escenario de uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha de la UEFA Champions League. Real Madrid y Manchester City se verán las caras en un compromiso que promete intensidad, vértigo y una fuerte carga emocional, especialmente por lo que ambos equipos se juegan en este cierre de la fase de grupos.

Para Colombia, el encuentro podrá seguirse en directo a través de ESPN y Disney+, desde las 3:00 p.m., un horario que garantiza una enorme audiencia y un ambiente futbolero en todo el país.

El duelo encuentra al conjunto inglés en un buen momento competitivo, mientras que el club español llega con dudas, presionado por resultados recientes que han dejado en entredicho el trabajo del técnico Xabi Alonso. La necesidad de dar un golpe de autoridad en Europa vuelve este partido crucial para el proyecto del entrenador vasco, que enfrenta uno de sus primeros grandes exámenes desde que asumió el cargo.

Mbappé en duda para el partido tras su lesión

La atención en Madrid se centra en la condición física de Kylian Mbappé, quien sufrió una fractura en un dedo de la mano izquierda durante la derrota 2-0 ante el Celta de Vigo por LaLiga. El delantero francés no participó en el entrenamiento de este martes, encendiendo todas las alarmas en la previa del choque frente al Manchester City.

El club confirmó que la ausencia del atacante se debe al dolor persistente en el dedo lesionado, además de molestias físicas adicionales cuya naturaleza no fue especificada. La hinchada espera hasta último momento por su recuperación, pero su disponibilidad se mantiene en duda. De quedar fuera, el Madrid perdería a su jugador más determinante en un partido que exige máxima contundencia ofensiva.

Un reto mayúsculo para Xabi Alonso

La posible baja de Mbappé supone un duro golpe para Xabi Alonso, quien necesita un resultado convincente para disipar las críticas que han surgido en las últimas semanas. Con 25 goles en 21 partidos esta temporada, el francés ha sido el motor del ataque blanco y una pieza fundamental en la estructura táctica del entrenador.

Sin él, el técnico deberá reconfigurar su sistema ofensivo y buscar alternativas capaces de competir al más alto nivel ante un Manchester City que llega con estabilidad y criterio. La presión recae sobre todo el plantel, que deberá responder en una noche donde cada detalle puede definir el futuro europeo del equipo.

