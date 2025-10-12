CANAL RCN
Colombia

Hombre fue atacado dentro de un bus del MIO tras una disputa por una silla: horas después murió

La víctima se desplomó dentro de la estación Primitivo Crespo y murió horas después en un hospital.

Metro Cali
Foto tomada de Twitter @METROCALI

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
07:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hecho de intolerancia se registró en el sistema de transporte masivo MIO, en Cali, luego de una discusión entre dos usuarios que se desplazaban en uno de los buses.

Descubrieron a 'El Zarco', peligroso depredador sexual que acechaba mujeres en el Parque Entrenubes de Bogotá
RELACIONADO

Descubrieron a 'El Zarco', peligroso depredador sexual que acechaba mujeres en el Parque Entrenubes de Bogotá

Al parecer lo que detonó el ataque con arma cortopunzante fue una silla.

Tras lo ocurrido, la víctima bajo del bus en la estación Primitivo Crespo en busca de ayuda y fue ahí cuando se desplomó por completo debido a la gravedad de las heridas.

Hombre fue agredido dentro de un bus del MIO por una silla

El caso se registró cuando dos ciudadanos que viajaban en el mismo bus del MIO sostuvieron un altercado por una silla.

Según el relato entregado por el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, uno de los involucrados intentó sentarse en el mismo puesto que ya ocupaba la víctima.

Ese momento desencadenó un acto de intolerancia dentro del vehículo que terminó con varias lesiones causadas por arma blanca.

¿Quién era el hombre que falleció tras ser atacado por una silla en el MIO de Cali?

La víctima fue identificada como Luis Gabriel Rodríguez Pulido, de 42 años.

VIDEO | Estos eran los caminos ocultos por donde 'El Zarco' arrastraba a sus víctimas antes de abusarlas
RELACIONADO

VIDEO | Estos eran los caminos ocultos por donde 'El Zarco' arrastraba a sus víctimas antes de abusarlas

Tras recibir las heridas, él alcanzó a descender del bus e ingresó a la estación Primitivo Crespo buscando ayuda.

Varios usuarios que presenciaron la escena se acercaron a auxiliarlo y lo trasladaron por sus propios medios hacia el hospital Primitivo Iglesias, pero pese a los esfuerzos realizados en el centro asistencial murió horas después.

¿Qué pasó con el agresor de un hombre en el MIO de Cali?

Frente a lo ocurrido, el general Bello explicó que la reacción policial fue inmediata. Minutos después del ataque, los uniformados lograron capturar al agresor y le incautaron el arma utilizada.

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron
RELACIONADO

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron

El comandante detalló que el detenido ya fue presentado ante un juez:

En la reacción policial se logra la captura y la incautación del arma con la que asesinó al usuario, y se adelantaron los ejercicios de control de legalidad el día de ayer, día lunes festivo, y esa persona fue cobijada con medida de aseguramiento por el delito de homicidio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Contraloría General de la República

Contraloría advierte sobrepago de más de mil millones en contrato del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos

Temblor en Colombia

VIDEOS: así se vivió el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 10 de diciembre de 2025

Secuestros

Liberan al hombre de 82 años que había sido secuestrado hace meses en Sardinata

Otras Noticias

Finanzas personales

Este sería el valor del salario mínimo tras propuesta del 16% por parte de centrales obreras

Conozca en cuánto quedaría el valor que recibirían millones de colombianos.

Selección de Argentina

Juez ordenó allanamiento de la AFA y 30 clubes del fútbol argentino por presunto lavado de dinero

Más de 30 operativos judiciales alcanzaron a la AFA y a instituciones deportivas, en una causa que indaga movimientos millonarios y presuntas maniobras fraudulentas.

María Corina Machado

En vivo | Premio Nobel de Paz es entregado a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana

Karol G

Fundación de Karol G crea proyecto para cuidar la salud mental de niñas en el Catatumbo

Cuidado personal

¿Duerme lo suficiente? Así puede identificar su tiempo ideal de descanso