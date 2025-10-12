Hombre fue atacado dentro de un bus del MIO tras una disputa por una silla: horas después murió

Un hecho de intolerancia se registró en el sistema de transporte masivo MIO, en Cali, luego de una discusión entre dos usuarios que se desplazaban en uno de los buses.

Al parecer lo que detonó el ataque con arma cortopunzante fue una silla.

Tras lo ocurrido, la víctima bajo del bus en la estación Primitivo Crespo en busca de ayuda y fue ahí cuando se desplomó por completo debido a la gravedad de las heridas.

El caso se registró cuando dos ciudadanos que viajaban en el mismo bus del MIO sostuvieron un altercado por una silla.

Según el relato entregado por el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, uno de los involucrados intentó sentarse en el mismo puesto que ya ocupaba la víctima.

Ese momento desencadenó un acto de intolerancia dentro del vehículo que terminó con varias lesiones causadas por arma blanca.

¿Quién era el hombre que falleció tras ser atacado por una silla en el MIO de Cali?

La víctima fue identificada como Luis Gabriel Rodríguez Pulido, de 42 años.

Tras recibir las heridas, él alcanzó a descender del bus e ingresó a la estación Primitivo Crespo buscando ayuda.

Varios usuarios que presenciaron la escena se acercaron a auxiliarlo y lo trasladaron por sus propios medios hacia el hospital Primitivo Iglesias, pero pese a los esfuerzos realizados en el centro asistencial murió horas después.

¿Qué pasó con el agresor de un hombre en el MIO de Cali?

Frente a lo ocurrido, el general Bello explicó que la reacción policial fue inmediata. Minutos después del ataque, los uniformados lograron capturar al agresor y le incautaron el arma utilizada.

El comandante detalló que el detenido ya fue presentado ante un juez: