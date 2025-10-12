Sismo de 5.8 en Santander se sintió en Bogotá esta madrugada

En Bogotá, ciudadanos reportaron la sensación del temblor y las autoridades activaron protocolos de verificación para descartar emergencias. Aunque no se han registrado afectaciones, las entidades de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente. Esto es lo que se sabe hasta el momento del evento sísmico que movió gran parte del país.

Sismo en Santander: lo que se sabe del evento registrado este 10 de diciembre

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que a las 03:27 a.m. hora local se registró un *sismo de magnitud 5.8* con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas de mayor actividad sísmica en el país. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 150 kilómetros, lo que favoreció que fuera percibido no solo en la región nororiental, sino también en ciudades como Bogotá, Tunja, Bucaramanga y partes de los Llanos Orientales.

Temblor se sintió en Bogotá: autoridades activaron monitoreo

En la capital del país, varias personas reportaron haber sentido el temblor, especialmente en edificios altos y zonas del norte y occidente. Ante estos avisos, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que desplegó su protocolo de monitoreo para verificar posibles emergencias.

Luego del movimiento telúrico que se sintió en Bogotá estamos haciendo monitoreo, por si se presenta alguna situación de emergencia en la ciudad. A la hora, no se presenta novedad

Señalaron las autoridades.

La entidad recordó que cualquier incidente asociado al sismo debe ser reportado de inmediato a la Línea 123.

¿Por qué la zona de Los Santos registra tantos sismos?

El municipio de Los Santos es reconocido como uno de los puntos de mayor actividad sísmica en Colombia. En esta región se ubica el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona donde se registran cientos de pequeños movimientos cada mes debido al choque de las placas tectónicas que atraviesan el territorio nacional.

Aunque la mayoría de estos eventos son de baja magnitud, algunos alcanzan intensidades moderadas que logran sentirse en varias ciudades del país, especialmente cuando ocurren en horas de la madrugada o en edificaciones sensibles a vibraciones.

¿Qué hacer después de un sismo? Recomendaciones clave

Aunque este temblor no dejó afectaciones, las autoridades insisten en la importancia de mantener hábitos de autoprotección. Entre las recomendaciones más importantes están:

Verificar el estado de la vivienda, especialmente muros y estructuras.

Reportar cualquier novedad a la Línea 123 o a los organismos de emergencia locales.

Evitar difundir información no confirmada por el SGC o las autoridades.

Preparar un plan familiar de emergencia ante futuros eventos.

Monitoreo continuo y llamado a reportar

El SGC continúa realizando seguimiento a la actividad sísmica en la región para detectar posibles réplicas o nuevos movimientos. Las autoridades nacionales reiteran que los ciudadanos pueden reportar si sintieron el sismo a través de los canales oficiales del servicio geológico, lo cual ayuda a mejorar los mapas de intensidades y la gestión del riesgo.