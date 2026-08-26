VIDEOS| Primeras imágenes de cómo se vivió el fuerte temblor de hoy 26 de agosto de 2026 en Colombia

Este miércoles 26 de agosto de 2026, a las 11:45 de la mañana, se presentó un fuerte temblor en el país.

El epicentro, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, fue en Los Santos, Santander, mientras que la magnitud fue de 5.1.

Entre tanto, la profundidad fue de 149 kilómetros, con una intensidad instrumental débil.

Apenas se sintió el movimiento telúrico, los ciudadanos de varias regiones evacuaron las viviendas y los edificios en los que se encontraban. Además, publicaron algunos videos en las redes sociales.

En videos: así se vivió el fuerte temblor de magnitud 5.1 hoy 26 de agosto de 2026 en Colombia

De acuerdo con lo registrado en las grabaciones, en las zonas residenciales de Bogotá se activaron las alarmas de evacuación y las personas comenzaron a desplazarse hacia los espacios abiertos más aledaños.

Adicionalmente, el medio RED+ Noticias recopiló cómo algunos residentes de Bucaramanga grabaron el 'bamboleo' de objetos como las lámparas e, incluso, al enfocar el exterior, advirtieron los movimientos de las ramas y las hojas de los árboles.

Mientras tanto, también se conoció un video que mostró que dos techos alcanzaron a desplomarse en Argelia, el municipio del oriente antioqueño, tras el temblor de magnitud 5.1.

El Servicio Geológico Colombiano se pronunció tras el temblor de magnitud 5.1 de hoy 26 de agosto de 2026

En sus redes sociales, Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional, dio un balance del movimiento telúrico.

"El día de hoy, 26 de agosto de 2026, se presentó un evento sísmico de magnitud 5.1, profundidad 149 kilómetros y epicentro en Los Santos, Santander", dijo.

"A la hora, tenemos más de 2.000 reportes, en más de 100 centros poblados, principalmente en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia. Es importante recordarle a la comunidad que Colombia es un país sísmicamente activo, donde tenemos diferentes procesos geológicos que generan actividad sísmica. Además, se debe resaltar que este evento de hoy no tiene relación directa con el ocurrido el pasado 10 de agosto", añadió.