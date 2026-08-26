CANAL RCN
Colombia

VIDEOS| Primeras imágenes de cómo se vivió el fuerte temblor de hoy 26 de agosto de 2026 en Colombia

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en regiones como Santander, Boyacá, Antioquia y Bogotá.

Foto: captura de pantalla del video.

Nicolás Forero

agosto 26 de 2026
02:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 26 de agosto de 2026, a las 11:45 de la mañana, se presentó un fuerte temblor en el país.

El epicentro, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, fue en Los Santos, Santander, mientras que la magnitud fue de 5.1.

Tembló en Colombia este 26 de agosto: Servicio Geológico reportó magnitud de 5.1
RELACIONADO

Tembló en Colombia este 26 de agosto: Servicio Geológico reportó magnitud de 5.1

Entre tanto, la profundidad fue de 149 kilómetros, con una intensidad instrumental débil.

Apenas se sintió el movimiento telúrico, los ciudadanos de varias regiones evacuaron las viviendas y los edificios en los que se encontraban. Además, publicaron algunos videos en las redes sociales.

En videos: así se vivió el fuerte temblor de magnitud 5.1 hoy 26 de agosto de 2026 en Colombia

De acuerdo con lo registrado en las grabaciones, en las zonas residenciales de Bogotá se activaron las alarmas de evacuación y las personas comenzaron a desplazarse hacia los espacios abiertos más aledaños.

Adicionalmente, el medio RED+ Noticias recopiló cómo algunos residentes de Bucaramanga grabaron el 'bamboleo' de objetos como las lámparas e, incluso, al enfocar el exterior, advirtieron los movimientos de las ramas y las hojas de los árboles.

Mientras tanto, también se conoció un video que mostró que dos techos alcanzaron a desplomarse en Argelia, el municipio del oriente antioqueño, tras el temblor de magnitud 5.1.

El Servicio Geológico Colombiano se pronunció tras el temblor de magnitud 5.1 de hoy 26 de agosto de 2026

En sus redes sociales, Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional, dio un balance del movimiento telúrico.

"El día de hoy, 26 de agosto de 2026, se presentó un evento sísmico de magnitud 5.1, profundidad 149 kilómetros y epicentro en Los Santos, Santander", dijo.

UNGRD entregó balance tras el sismo de magnitud 5.1 de este 26 de agosto en Colombia
RELACIONADO

UNGRD entregó balance tras el sismo de magnitud 5.1 de este 26 de agosto en Colombia

"A la hora, tenemos más de 2.000 reportes, en más de 100 centros poblados, principalmente en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia. Es importante recordarle a la comunidad que Colombia es un país sísmicamente activo, donde tenemos diferentes procesos geológicos que generan actividad sísmica. Además, se debe resaltar que este evento de hoy no tiene relación directa con el ocurrido el pasado 10 de agosto", añadió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Violento atraco a guardas de seguridad en una casa de cambio de Bogotá

Cauca

Lluvia letal en El Tambo: 24 artefactos fueron lanzados con drones en el casco urbano

Reforma pensional

Reforma pensional: ¿Qué tendrá que hacer la Cámara con los artículos que devolvió la Corte?

Otras Noticias

Pensiones

¿Cuánto recibirá de pensión? Así funcionará el nuevo sistema según las semanas cotizadas

Mientras algunos deberán cotizar una parte de su salario en Colpensiones, otros podrían recibir una renta mensual.

Deportivo Pereira

Más inconvenientes para Deportivo Pereira: sin estadio en lo que resta del 2026

La información la entrego la entidad encargada de administrar el estadio Hernán Ramirez Villegas.

Cine

Harry Potter vuelve a las salas de cine del país: estas son las fechas y precios

Cuidado personal

Trabajo remoto: ¿quién responde si ocurre un accidente laboral en casa?

México

Capturan en México a presuntos implicados en esquema de fraude para exámenes de ingreso a la mayor universidad del país