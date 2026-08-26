Ha seguido temblando en Colombia hoy 26 de agosto de 2026: estos han sido los otros movimientos telúricos

Este 26 de agosto de 2026, a las 11:45 de la mañana, se presentó un fuerte temblor de magnitud 5.1 en el país.

El epicentro fue en Los Santos, Santander, con una profundidad de 149 kilómetros. Por lo tanto, el movimiento telúrico se alcanzó a sentir en regiones como Bogotá, Antioquia y Boyacá.

Sin embargo, antes de ese fuerte temblor, ya se habían reportado al menos 21 de menor magnitud. Los epicentros fueron en zonas como Istmina, Medio Baudó, Totoró, Riohacha, San José del Palmar, Murindó, Sipí, Bosconia y Los Santos.

Además, después del movimiento telúrico de magnitud 5.1, se han reportado al menos otros tres episodios. ¿Dónde han sido?

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 26 de agosto de 2026 tras el movimiento telúrico de 5.1

11:55 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 38 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Betulia (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 18 de Los Santos (Santander).

4:18 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 41 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

5:16 p.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de El Cairo (Valle del Cauca), a 15 de San José del Palmar (Chocó) y a 25 de Argelia (Valle del Cauca).

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se pronunció tras el temblor de magnitud 5.1: ¿qué planteó?

En sus redes sociales, la UNGRD indicó que el monitoreo se mantendría permanente en cada una de las regiones del país.

"Tras el sismo registrado a las 11:45 de la mañana, con epicentro en Los Santos, Santander, la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD mantiene monitoreo permanente y adelanta la verificación de posibles afectaciones en articulación con las autoridades territoriales y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", se informó.

"Recomendamos mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades y consultar información a través de los canales oficiales", se concluyó.