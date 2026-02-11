Rechazo por ataque con explosivos en Planadas, Tolima, que afectó la atención hospitalaria

El rechazo por los ataques con explosivos en Planadas, Tolima, aumenta tras las afectaciones que sufrió el hospital del municipio y las dificultades que se generaron para la atención en salud. El hecho dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, y varias personas heridas, según el reporte entregado por el Ministerio de Salud.

La gravedad de la emergencia obligó al personal médico a evacuar las instalaciones del centro asistencial y habilitar un espacio alternativo para atender a los heridos. Ante lo ocurrido, el Ministerio de Salud expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad de Planadas.

La entidad también reiteró el llamado a respetar y proteger al personal sanitario, así como a garantizar la atención médica en medio del conflicto armado, teniendo en cuenta que los trabajadores de la salud y los pacientes cuentan con una protección especial en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Aumentan los ataques contra la Misión Médica en Colombia

La situación de Planadas se suma a otros hechos de violencia que han afectado directamente al personal de salud en diferentes regiones del país. En el Cauca, por ejemplo, la secretaria de Salud advirtió que durante este año se han registrado 21 ataques contra la Misión Médica.

La funcionaria alertó sobre la gravedad de estos hechos, al señalar que incluso se han presentado situaciones en las que pacientes son asesinados dentro de los hospitales y vehículos identificados con los logos de la Misión Médica son interceptados, junto con los insumos hospitalarios que transportan.

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Estos episodios evidencian los riesgos que enfrentan médicos, enfermeras, auxiliares y demás trabajadores sanitarios en territorios afectados por la violencia, donde los enfrentamientos y las acciones armadas dificultan la prestación de los servicios médicos y ponen en peligro la vida de las comunidades.

Violencia provoca desplazamiento del personal de salud

El panorama también se ha registrado en regiones como el Catatumbo y otras zonas golpeadas por el conflicto armado, donde el incremento de los combates y los enfrentamientos ha generado dificultades para mantener la atención médica.

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De acuerdo con los testimonios conocidos, la violencia ha provocado el desplazamiento de personal médico, enfermeras y auxiliares, lo que reduce la capacidad de respuesta de los servicios de salud en las comunidades más afectadas.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a respetar la vida y la integridad de los trabajadores sanitarios, proteger las instalaciones hospitalarias y garantizar que la Misión Médica pueda desarrollar sus labores sin amenazas ni agresiones.

La entidad insistió en que los hospitales, los pacientes y el personal de salud deben ser respetados en todo momento, incluso en medio de las confrontaciones armadas, pues su protección constituye una obligación humanitaria fundamental.