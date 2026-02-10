CANAL RCN
Colombia

Fuerte vendaval obligó a evacuar a 1.000 personas de ceremonia de grado en Ibagué, Tolima

Las autoridades revisan el estado de las redes de agua lluvia y alcantarillado y trabajan en retirar los arboles que se cayeron durante la tormenta.

Foto: X
Foto: X

Jorge Leonardo Alzate

octubre 02 de 2026
08:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Numerosas emergencias se registraron en Ibagué, la tarde del viernes 2 de octubre, por la caída de árboles y una filtración de agua en el Teatro Tolima, durante un fuerte vendaval, acompañado de una tormenta eléctrica.

La emergencia principal se registró al interior del centro de eventos en el que se adelantaba una ceremonia de grado, con cerca de 1.000 asistentes, que tuvieron que ser evacuados, de manera preventiva.

En videos realizados por los estudiantes y sus familias se ven los momentos de pánico vividos al interior del teatro, aunque, por suerte, no se registraron heridos.

Aeropuerto El Dorado registra afectaciones en su operación por condiciones meteorológicas
RELACIONADO

Aeropuerto El Dorado registra afectaciones en su operación por condiciones meteorológicas

La gobernadora del Tolima informó que el teatro será sometido a revisiones técnicas:

Al tanto de la emergencia registrada en la emblemática estructura, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que, de manera inmediata, los Bomberos se presentaron en el lugar y activaron los protocolos de emergencia. Además, el teatro será sometido a revisiones técnicas, previo a futuros eventos:

“La Gobernación del Tolima, a través de las entidades y equipos técnicos correspondientes, realizará una inspección detallada de la infraestructura, con el propósito de establecer el alcance de los daños y definir las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y recuperar las áreas que hayan resultado afectadas”.

Santa Marta activó un PMU para evaluar afectaciones tras fuertes lluvias: ¿qué zonas están más impactadas?
RELACIONADO

Santa Marta activó un PMU para evaluar afectaciones tras fuertes lluvias: ¿qué zonas están más impactadas?

La alcaldesa de Ibagué atendió otras emergencias registradas en la ciudad:

Tras la tormenta, la alcaldesa Johana Aranda organizó un recorrido por la ciudad e indicó que su equipo “ya se encuentra atendiendo las emergencias en la ciudad”, entre ellas, la afectación de una vivienda en el barrio Independiente.

Además, se ha estado verificando el estado de las redes de agua lluvia y alcantarillado, para evitar inundaciones en futuras tormentas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Video | Le prendieron fuego a los cuernos de un toro durante corralejas en Sabanalarga

Temblor en Colombia

Tembló nuevamente en Colombia: estos han sido los últimos movimientos telúricos de hoy 2 de octubre

Chocó

Obispo de Istmina relata el terror que vivieron en Nóvita durante ataque con drones

Otras Noticias

Selección Colombia

¡Pierde Colombia! Vea el VIDEO de la anotación con la que Paraguay abrió el marcador

Hugo Benítez abrió el marcador al minuto 56.

Corea del Sur

Ejército surcoreano reveló que Corea del Norte lanzó un misil balístico

El anuncio lo hicieron las fuerzas militares y el misil habría sido lanzado desde Wonsan.

Finanzas personales

Invertir en CDT en octubre: el top de entidades que están rompiendo el mercado con sus tasas

Artistas

Blessd compartió disculpas públicas para Manuela QM: ¿Contó lo qué hizo?

EPS

Niña de 12 años pide ayuda al presidente: lleva tres meses en UCI por delicado diagnóstico