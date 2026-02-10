Fuerte vendaval obligó a evacuar a 1.000 personas de ceremonia de grado en Ibagué, Tolima

Numerosas emergencias se registraron en Ibagué, la tarde del viernes 2 de octubre, por la caída de árboles y una filtración de agua en el Teatro Tolima, durante un fuerte vendaval, acompañado de una tormenta eléctrica.

La emergencia principal se registró al interior del centro de eventos en el que se adelantaba una ceremonia de grado, con cerca de 1.000 asistentes, que tuvieron que ser evacuados, de manera preventiva.

En videos realizados por los estudiantes y sus familias se ven los momentos de pánico vividos al interior del teatro, aunque, por suerte, no se registraron heridos.

RELACIONADO Aeropuerto El Dorado registra afectaciones en su operación por condiciones meteorológicas

La gobernadora del Tolima informó que el teatro será sometido a revisiones técnicas:

Al tanto de la emergencia registrada en la emblemática estructura, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que, de manera inmediata, los Bomberos se presentaron en el lugar y activaron los protocolos de emergencia. Además, el teatro será sometido a revisiones técnicas, previo a futuros eventos:

“La Gobernación del Tolima, a través de las entidades y equipos técnicos correspondientes, realizará una inspección detallada de la infraestructura, con el propósito de establecer el alcance de los daños y definir las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad y recuperar las áreas que hayan resultado afectadas”.

La alcaldesa de Ibagué atendió otras emergencias registradas en la ciudad:

Tras la tormenta, la alcaldesa Johana Aranda organizó un recorrido por la ciudad e indicó que su equipo “ya se encuentra atendiendo las emergencias en la ciudad”, entre ellas, la afectación de una vivienda en el barrio Independiente.

Además, se ha estado verificando el estado de las redes de agua lluvia y alcantarillado, para evitar inundaciones en futuras tormentas.