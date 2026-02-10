CANAL RCN
Colombia Video

Tembló nuevamente en Colombia: estos han sido los últimos movimientos telúricos de hoy 2 de octubre

¿Cuáles han sido los municipios más aledaños al epicentro? Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

octubre 02 de 2026
07:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el mediodía de este 2 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha identificado más de diez movimientos telúricos en el país.

¿Cuáles han sido las magnitudes? ¿En qué zonas se han alcanzado a sentir? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia en la tarde de este 2 de octubre de 2026

  • 12:37 p.m.

Epicentro: Guamo, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Guamo (Tolima), a 11 de Suárez (Tolima) y a 13 de Saldaña (Tolima).

De nuevo tembló en Colombia hoy 1 de octubre de 2026: estos han sido los últimos movimientos telúricos
RELACIONADO

De nuevo tembló en Colombia hoy 1 de octubre de 2026: estos han sido los últimos movimientos telúricos

Estos han sido los más recientes temblores que se han sentido en Colombia hoy 2 de octubre de 2026

  • 12:53 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 19 de Chaparral (Tolima).

  • 1:08 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 47 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 50 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 1:12 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 1:37 p.m.

Epicentro: Pivijay, Magdalena.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Pivijay (Magdalena), a 29 de Zapayán (Magdalena) y a 35 de Chivolo (Magdalena).

  • 2:25 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 2:26 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 48 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Nóvita (Chocó).

  • 3:00 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 3:11 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 20 de Chaparral (Tolima).

  • 3:18 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 9 de Uramita (Antioquia) y a 22 de Frontino (Antioquia).

  • 3:39 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 4:34 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 5:13 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

Volvió a temblar en Colombia: estos han sido los últimos movimientos telúricos
RELACIONADO

Volvió a temblar en Colombia: estos han sido los últimos movimientos telúricos

  • 5:31 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 7:14 p.m.

Epicentro: Rioblanco, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 31 de Chaparral (Tolima) y a 41 de Ataco (Tolima).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Chocó

Obispo de Istmina relata el terror que vivieron en Nóvita durante ataque con drones

Abelardo de la Espriella

Ultimátum del presidente De la Espriella a cabecillas del Clan del Golfo: “Tienen fecha de expiración”

Cali

Cali se prepara para la Caninata 2026: evento que fomenta el bienestar animal

Otras Noticias

Declaración de renta

Estas son las únicas cédulas que deben declarar renta este mes: verifique con sus dos últimos digitos

Conozca las personas que deben cumplir con este trámite en el mes de octubre.

Selección Colombia Femenina

¿Qué pasó con Linda Caicedo? Quedó fuera de la convocatoria de la Selección Colombia

La figura del Real Madrid Femenino no hizo parte de la convocatoria de la Selección Colombia de mayores para dos amistosos en octubre.

Estados Unidos

¿Cuál es el estado de salud de la mujer que sobrevivió a una ejecución por inyección letal en EE. UU.?

Artistas

Blessd compartió disculpas públicas para Manuela QM: ¿Contó lo qué hizo?

EPS

Niña de 12 años pide ayuda al presidente: lleva tres meses en UCI por delicado diagnóstico