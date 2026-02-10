Tembló nuevamente en Colombia: estos han sido los últimos movimientos telúricos de hoy 2 de octubre
¿Cuáles han sido los municipios más aledaños al epicentro? Descubra aquí los detalles completos.
Nicolás Forero
07:21 p. m.
Desde el mediodía de este 2 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha identificado más de diez movimientos telúricos en el país.
¿Cuáles han sido las magnitudes? ¿En qué zonas se han alcanzado a sentir? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia en la tarde de este 2 de octubre de 2026
- 12:37 p.m.
Epicentro: Guamo, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Guamo (Tolima), a 11 de Suárez (Tolima) y a 13 de Saldaña (Tolima).
Estos han sido los más recientes temblores que se han sentido en Colombia hoy 2 de octubre de 2026
- 12:53 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Roncesvalles (Tolima) y a 19 de Chaparral (Tolima).
- 1:08 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 47 kilómetros.
Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 50 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 1:12 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 1:37 p.m.
Epicentro: Pivijay, Magdalena.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Pivijay (Magdalena), a 29 de Zapayán (Magdalena) y a 35 de Chivolo (Magdalena).
- 2:25 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 40 kilómetros.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Sipí (Chocó), a 53 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 2:26 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 48 kilómetros.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Nóvita (Chocó).
- 3:00 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 3:11 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 20 de Chaparral (Tolima).
- 3:18 p.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 9 de Uramita (Antioquia) y a 22 de Frontino (Antioquia).
- 3:39 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 4:34 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 5:13 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 5:31 p.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.5.
Profundidad: 39 kilómetros.
Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 7:14 p.m.
Epicentro: Rioblanco, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 31 de Chaparral (Tolima) y a 41 de Ataco (Tolima).