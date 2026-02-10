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Video | Le prendieron fuego a los cuernos de un toro durante corralejas en Sabanalarga

El hecho fue denunciado por la Plataforma ALTO y la senadora Esmeralda Hernández.

Toro con los cuernos encendidos en Sabanalarga
Foto: Plataforma ALTO

Valentina Bernal

octubre 02 de 2026
08:05 p. m.
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Un toro que participaba en unas corralejas en Sabanalarga, Atlántico, fue visto corriendo por la arena mientras llevaba fuego encendido en sus cuernos, según las imágenes y denuncias divulgadas en redes sociales.

El episodio fue denunciado por la Plataforma por los Animales ALTO, que publicó el video y cuestionó lo ocurrido durante el espectáculo.

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La organización aseguró que un grupo de personas habría encendido los cuernos del animal mientras este era perseguido dentro de la arena.

Senadora Esmeralda Hernández reaccionó al caso del toro en Sabanalarga

La senadora Esmeralda Hernández, quien se identifica como animalista y ambientalista, también se pronunció sobre el episodio.

La congresista afirmó que el toro fue sometido a fuego mientras era asediado durante las corralejas y cuestionó que este tipo de prácticas continúen realizándose.

Hernández relacionó el caso con el debate que actualmente existe en el Congreso sobre las actividades que involucran animales.

La senadora aseguró que alrededor de 30 congresistas estarían respaldando un proyecto de acto legislativo relacionado con las corridas de toros, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos.

¿Qué tiene que ver el video con el Congreso?

El episodio ocurrió un día después de que ALTO denunciara la presentación de un acto legislativo que, según la organización, busca modificar la Constitución para permitir nuevamente corridas de toros, corralejas, coleo y peleas de gallos.

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La plataforma señaló que la mayoría de los congresistas que respaldarían la iniciativa pertenecerían al Centro Democrático.

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