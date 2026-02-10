Aeropuerto El Dorado registra afectaciones en su operación por condiciones meteorológicas

De cara a la semana de receso escolar, en la que se proyecta que 186.958 pasajeros se movilizarán por las terminales aéreas del país, la Aeronáutica Civil informó en la tarde del viernes 2 de octubre, que se ha reducido la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá.

Según la máxima autoridad aeronáutica, se debe al deterioro de las condiciones meteorológicas “en el área terminal y en las rutas de aproximación”, por lo que recomendó a quienes tienen planeado viajar esta tarde consultar “el estado de su vuelo con la aerolínea, antes de desplazarse a la terminal”.

¿Cuál es el pronóstico para el resto del día en Bogotá? Respondió el IDIGER

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, para el viernes, 2 de octubre, en la tarde “se prevé la ocurrencia de lloviznas y lluvias ligeras en sectores del norte, occidente y sur de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Engativá y Fontibón (donde se encuentra el aeropuerto), Kennedy, Bosa, Barrios Unidos, Usme y Ciudad Bolívar”.

Y el panorama podría mantenerse en horas de la noche con “algunas precipitaciones de carácter ligero, principalmente en sectores del norte y noroccidente de Bogotá, con mayor probabilidad en zonas de Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón”.

RELACIONADO Viajeros abandonaron a sus mascotas en El Dorado al no poder continuar su trayecto con los animales

Condiciones meteorológicas durante el fin de semana en Bogotá:

En su informe del estado del tiempo para las próximas 24 horas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que “en la madrugada” del sábado 3 de octubre, “se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco”, aunque, “no se descartan lloviznas aisladas y dispersas”.

Mientras, en las primeras horas del día se espera un cielo parcialmente nublado con predominio del tiempo seco.

“En caso de cancelación de vuelos o cierres de aeropuertos de destino”, la Terminal de Transporte de Bogotá invitó a los viajeros a “verificar las opciones de conectividad terrestre”.