La comunidad de San Jerónimo de Nóvita, en Chocó, se preparaba el pasado 30 de septiembre para una de las celebraciones más importantes del municipio, la fiesta de su santo patrono.

En el templo se encontraban, según el relato del obispo de la Diócesis de Istmina-Tadó, entre 600 y 800 personas, entre adolescentes, adultos y familiares que habían acudido a una ceremonia de confirmaciones.

Todo estaba listo para comenzar la celebración cuando, cerca de las 10 de la mañana, se escuchó la primera explosión.

"Eso se sentía muy fuerte, el templo inclusive temblaba”, relató monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez al referirse al momento en que comenzaron las detonaciones.

Obispo de Istmina relata el terror que vivieron en Nóvita durante ataque con drones

De acuerdo con su testimonio, después de la primera explosión se produjeron otras dos. Posteriormente, hacia las 2:30 de la tarde, se registró una nueva detonación.

La Conferencia Episcopal de Colombia confirmó que ese día hubo un ataque contra la estación de Policía de Nóvita mediante drones y armas de largo alcance. Según información de las autoridades citada por la Iglesia, fueron lanzadas seis granadas desde drones y no se reportaron personas heridas.

¿Cómo quedó el pueblo tras el ataque?

Ante el sonido de las explosiones, el principal temor fue que la población quedara en medio del ataque.

El obispo contó que intentó ayudar a controlar la situación y tranquilizar a las personas que estaban dentro del templo. Una vez suspendida la celebración, comenzaron a buscar la manera de que los asistentes pudieran regresar a sus viviendas.

Después de que los habitantes se retiraron, describió una escena marcada por el silencio y el miedo.

Según su relato, el municipio quedó prácticamente vacío mientras la población permanecía resguardada en sus casas.

La Diócesis de Istmina-Tadó también señaló que la gravedad del hecho radicó en que ocurrió en pleno casco urbano y mientras se desarrollaba una celebración religiosa.

“La gente está supremamente asustada”

Para monseñor Álvarez Gómez, lo ocurrido en Nóvita se suma a una situación de violencia que viene golpeando a diferentes municipios de la subregión del San Juan.

El obispo explicó además que la población sigue especialmente afectada por las situaciones de emergencia que ha tenido que enfrentar recientemente, entre ellas el terremoto que golpeó la región el pasado 10 de agosto.