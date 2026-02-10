Ejército surcoreano reveló que Corea del Norte lanzó un misil balístico

El Estado Mayor Conjunto de Seúl dio una grave información: “Nuestras fuerzas armadas detectaron un misil balístico lanzado desde la región de Wonsan, en Corea del Norte, en dirección al mar del Este”.

Se debe tener en cuenta que el lanzamiento del misil se da horas después de que Corea del Norte calificara a la otra Corea como “despreciable” luego de pedir unas disculpas por la explosión de una mina en la frontera que no está militarizada.

Reciente incidente explosivo en la frontera

Corea del Sur y el Comando de Naciones Unidas que lidera Estados Unidos aseguraron que este hecho habría sido ocasionado desde Pyongyang, producto de minas presuntamente norcoreanas que habrían sido colocadas en el lado surcoreano.

Por los lados de Corea del Norte se negó esta versión. La explosión se dio en la franja de seguridad de 250 kilómetros que divide la península desde 1953.

Durante los últimos días, el tema de las dos Coreas ha estado sobre la mesa. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, que la agencia surcoreana de inteligencia aseguró que Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, reveló la transferencia de dos prisioneros de guerra norcoreanos para generar apoyo.

Tensión con Ucrania

Resulta que el mandatario ucraniano divulgó que Kiev envió a Corea del Sur a dos soldados norcoreanos. Esto generó reacciones, tales como la de Lee Jae Myung, el mandatario surcoreano, quien cuestionó este hecho por romper con la confidencialidad.

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Por eso, se convocó a una reunión para expresar la grave preocupación por esta divulgación. Ucrania había capturado a los soldados a inicios de 2025 en la frontera que conecta con Rusia.

Corea del Norte ha enviado militares a la región rusa de Kursk para combatir al ejército ucraniano y ha proporcionado equipo para apoyar a Rusia. A cambio, Pyongyang recibe ayuda financiera, alimentos y energía, además de tecnología militar de Moscú.