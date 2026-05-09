Gobernador de Nariño responde a señalamientos sobre diálogos de Paz del presidente

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, se pronunció frente a las recientes declaraciones del presidente de la República relacionadas con los diálogos regionales de Paz y la participación de las entidades territoriales en estos procesos.

Gobernador de Nariño respondió al presidente

“Quiero ser muy claro, y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido. Esta política integral de seguridad se medirá por resultados que la gente pueda sentir. No me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa ejerciendo control criminal sobre una región”, dijo el presidente.

A través de un comunicado, el mandatario aclaró que los diálogos y negociaciones de paz son competencia del Gobierno Nacional y sostuvo que los procesos desarrollados en Nariño fueron conducidos por delegados de la Nación.

El gobernador aseguró que la administración departamental no ha realizado negociaciones clandestinas ni acuerdos por debajo de la mesa y explicó que su participación en estos procesos se ha dado dentro del marco institucional.

Según el documento, la Gobernación ha buscado que las particularidades de Nariño sean tenidas en cuenta debido a las dinámicas propias del conflicto armado y a las necesidades del territorio en materia de construcción de paz.

Finalmente, el gobernador hizo una invitación al presidente para que visite Nariño y conozca de primera mano los resultados y dificultades de la estrategia implementada en el departamento.

Esto, teniendo en cuenta las declaraciones del mandatario en las que aseguró que no todos “los territorios de la patria tienen las mismas capacidades, ni enfrentan los mismos problemas, por eso no voy a imponer un modelo idéntico para todos”.

La dura advertencia del presidente

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron durante la cumbre de mandatarios regionales que se lleva a cabo en Mompox, Bolívar.

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Según de la Espriella, “ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”.

El mandatario reiteró que en su Gobierno se enfocará en “enfrentar el terrorismo” y que lo está haciendo a través de los diferentes operativos que se han venido desarrollando en distintas zonas del país.

“Lo estoy haciendo y lo voy a derrotar con la ayuda de Dios y de la fuerza pública. No vine a contemporizar con quienes asesinan, extorsionan, reclutan niños e intentan someter bajo el terror a la población inerme”.