¿Sin planes en Bogotá? Estos son algunos a los que puede asistir hasta el 10 de septiembre

Bogotá comienza septiembre con una amplia oferta de planes culturales para todos los gustos. Del 4 al 10 de septiembre, la ciudad tendrá conciertos de música clásica, jornadas de jazz, funciones de teatro, exposiciones fotográficas, cine y actividades relacionadas con la ciencia.

Planes imperdibles en Bogotá

La programación incluye eventos gratuitos y otros con costo, por lo que los ciudadanos podrán escoger diferentes alternativas para disfrutar durante el fin de semana y los días siguientes.

Estas son algunas de las actividades destacadas:

Conciertos de la Filarmónica de Bogotá

La música clásica será protagonista durante este fin de semana con dos conciertos de la Filarmónica de Bogotá, que tendrá en su repertorio obras de Haydn, Mozart y Chaikovski.

Este sábado 5 de septiembre, a las 4:00 p. m., habrá una segunda presentación en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia.

Este último concierto contará con la participación del director y pianista David Greilsammer, quien estará al frente de la orquesta y también actuará como solista.

La entrada para la presentación del sábado será gratuita hasta completar el aforo.

Tortazo Jazz: música gratis en La Media Torta

Si busca un plan musical, el Tortazo Jazz es otra de las opciones para este sábado.

El evento reunirá a Bituin, Anamaría Oramas, Nowhere Jazz Quartet, BoteroDelgado Dúo y Jaime Andrés Monsalve DJ Set, en una jornada que servirá como antesala de Jazz al Parque.

Se realizará desde la 1:00 p. m en el Teatro al Aire Libre La Media Torta. La entrada será gratis hasta completar aforo y podrán asistir mayores de 14 años.

Festival de Cine Punto de FUGA

Los amantes del cine también encontrarán una alternativa gratuita en La Candelaria.

El Festival de Cine Punto de FUGA proyectará el documental argentino La Parte por el Todo, una producción de 2015 que aborda la apropiación de bebés y la sustracción de identidad ocurridas durante la última dictadura militar de Argentina.

La función será este sábado 5 de septiembre a las 6:00 p. m., en la calle 10 con carrera 3, frente a la FUGA. La entrada es libre.

Exposición fotográfica en Chapinero

Otro de los planes gratuitos es visitar Tránsitos fragmentados, exposición de Isabella Vargas y Mary Barrios.

La muestra propone una mirada a la manera en que los cuerpos recorren y ocupan los espacios urbanos de Bogotá. Las obras están ubicadas en diferentes zonas del Centro Felicidad Chapinero, incluido el mirador del octavo piso.

La exposición estará abierta hasta el 12 de septiembre de 2026 y tiene entrada libre.

Además, la programación contempla un taller sobre fotografía y espacio público, de 5:00 a 7:00 p. m.

Plan con niños: Maloka tendrá una charla sobre los eclipses

El 10 de septiembre a las 5:30 p. m., Maloka ofrecerá una charla sobre lo que sucede en la atmósfera durante un eclipse de Sol.

Los asistentes podrán conocer cómo pueden cambiar variables como la temperatura, el viento y las nubes cuando la Luna bloquea temporalmente la luz solar.

La actividad será en la Sala Digital de Maloka y tendrá entrada gratuita con inscripción previa.

Danza contemporánea inspirada en Federico García Lorca

Para quienes buscan una propuesta artística para adultos, la compañía L’Explose presentará La miel es más dulce que la sangre.

La obra de danza contemporánea toma como referencia el universo creativo de Federico García Lorca y explora algunos de los temas e imágenes que marcaron la producción del escritor español.

Las funciones serán el 10 de septiembre a las 7:00 p. m., y el 11 y 12 de septiembre a las 7:30 p. m., en el Teatro La Factoría L’Explose. La entrada es con costo y la obra está dirigida a mayores de 18 años.

Antes de asistir, es importante consultar las condiciones de cada evento, debido a que algunos tienen aforo limitado, requieren inscripción previa o cuentan con boletería.

Este contenido fue realizado por un periodista con asistencia de inteligencia artificial.