Migración Colombia expulsó a seis extranjeros reincidentes en Santander

En las recientes horas se confirmó que seis ciudadanos extranjeros fueron expulsados del territorio nacional tras ser identificados en diferentes operativos que se llevaron a cabo en Santander.

Expulsan a seis extranjeros del país

Los sujetos tenían antecedentes relacionados con reiteradas acciones contrarias a la convivencia e incluso, en algunos casos, incumplían con medidas previamente establecidas por las autoridades.

Según el reporte de las autoridades, tres de los expulsados fueron retenidos tras procedimientos migratorios en la ciudad de Bucaramanga, tenían medidas de expulsión vigentes y contaban con registros por comportamientos.

Los otros tres ciudadanos fueron ubicados en el municipio de San Gil.

En estos casos, Migración Colombia reportó situaciones similares: registros relacionados con afectaciones reiteradas a la convivencia y el incumplimiento de medidas administrativas.

Entre las conductas identificadas por las autoridades están acciones que alteran la tranquilidad de otras personas, el consumo o porte de determinadas sustancias en lugares donde está prohibido, la generación de ruidos que afectan a la comunidad y comportamientos que podrían representar un riesgo para terceros.

El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda Tiria, señaló que los procedimientos buscan identificar a extranjeros que tengan antecedentes, registros o actuaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

RELACIONADO Más de 10 municipios en Santander están en racionamiento por fenómeno El Niño

La entidad explicó que, cuando se cumplen las condiciones establecidas por la normativa, se aplican las medidas correspondientes dentro de sus competencias como autoridad migratoria.

Estos operativos se desarrollan de manera articulada con las autoridades territoriales y la Policía, con el objetivo de fortalecer los controles migratorios y contribuir a la seguridad y convivencia en diferentes regiones del país.