Funcionaria del Inpec fue atacada por varios hombres en Itagüí: una senadora podría estar detrás del hecho

Una grave denuncia fue hecha por la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, luego de atentado que sufrió una funcionaria del Inpec en el municipio de Itagüí.

La dragoneante fue atacada por cuatro sujetos armados después de salir de su turno en la cárcel La Paz.

Según el relato de Carrasquilla, la funcionaria fue abordada por dos motocicletas cuando se movilizaba hacia su lugar de residencia.

Cuatro hombres armados la interceptaron, la derribaron de su motocicleta y la amenazaron. Sin embargo, la reacción de varias personas del sector evitó que el ataque pasara a mayores, lo que obligó a los delincuentes a huir del lugar.

La concejal atribuyó este hecho a una serie de amenazas previas que habría recibido la dragoneante por parte de alias Grande Pa, un reconocido cabecilla vinculado a la mesa de Paz Urbana.

De acuerdo con la información recibida por Carrasquilla, este hombre la habría intimidado en repetidas ocasiones, señalándola de ser la fuente que le filtra información desde el interior del penal.

En su denuncia, señaló directamente a la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, como una de las responsables de exponer a la funcionaria al peligro.

Recordemos que, la molestia de la concejal se origina en las declaraciones que Zuleta entregó recientemente, donde afirmó que Carrasquilla tendría informantes dentro de la cárcel.

Para la concejal, estas afirmaciones son irresponsables y agravan el riesgo para los funcionarios penitenciarios.

Si a esa persona que hoy le hicieron el atentado habrá que responsabilizar no solamente a quienes han hecho esos señalamientos como Isabel Zuleta, sino además a Elder Zapata, conocido con el alias de ‘Grande Pa’, que me contaron que precisamente este sujeto días anteriores ha intimidado a esta dragoneante que hoy fue víctima de este atentado con arma de fuego, señalándola de ser la persona que me entrega a mí la información. Esto es supremamente grave. Ni siquiera saben si tienen realmente o no comunicación conmigo.