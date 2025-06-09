Citarán a funcionarios de Cancillería por escándalo de residencia para Carlos Ramón González

Avanza la investigación en la Procuraduría por el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y sus solicitudes irregulares de asilo y residencia en Nicaragua.

Los próximos días podrían ser clave para algunos funcionarios de la Cancillería que estarían presuntamente involucrados en los trámites de residencia que se hicieron a Nicaragua.

Con estas diligencias, el caso de González ingresa en una nueva fase que pondrá en el centro del debate la actuación de la Cancillería y de su cuerpo diplomático en Nicaragua.

La Procuraduría se alista para dar un nuevo paso en la investigación que se adelanta contra funcionarios de la Cancillería, tras las revelaciones de Noticias RCN sobre la solicitud de asilo y residencia en Nicaragua del exdirector del Dapre.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que en los próximos días el órgano de control llamará a versión libre a por lo menos tres funcionarios que habrían tenido incidencia en la autorización de los trámites de salida y residencia del exfuncionario en Managua.

La investigación no solo apunta a la Embajada de Colombia en Nicaragua, donde se indaga si González contó con apoyos logísticos oficiales, incluida la asignación de un vehículo de la misión diplomática, sino también a altos despachos del Palacio San Carlos:

Autorización por parte de la ministra de relaciones exteriores por medio de la cual en el año 2024 se permitió a Carlos Ramón González vivir con su esposa en la casa oficial de la Embajada de Colombia en Managua, en caso de que esta no exista, emitir certificación al respecto.

Investigan las comunicaciones entre Migración y Cancillería

El auto de apertura de indagación, conocido por este medio, anticipó que también se revisarán las comunicaciones internas entre Migración Colombia y la Cancillería, con el fin de establecer en qué momento se tuvo conocimiento de la salida del país del exdirector del Dapre y bajo qué justificaciones se permitió el proceso.

“Solicitar el apoyo a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, a través del laboratorio de informática forense y análisis de información, para que, por medio de búsqueda y exploración en medios abiertos, internet y redes sociales, obtenga, recolecte y preserve la información relacionada con el otorgamiento de cédula de residencia y permiso de ingreso de Carlos Ramón González ante el gobierno de Nicaragua".

De comprobarse irregularidades, los funcionarios podrían enfrentar desde sanciones disciplinarias hasta suspensiones en el cargo.