Cancillería por escándalo de residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González: "No fue consultada ni autorizada"

Tras las revelación de una solicitud que habría sido expedida por la Cancillería a Nicaragua para tramitar la residencial legal del prófugo exdirector del Dapre, el ministerio se pronunció.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
08:27 p. m.
A través de un comunicado la Cancillería de Colombia se pronunció frente al documento revelado en exclusiva por Noticias RCN en el que se evidenciaría una solictud desde esta cartera a Nicaragua para solicitar el trámite de residencia legal de Carlos Ramón González, prófugo de la justicia por el entramado de corrupción de la UNGRD.

En el documento emitido por la Cancillería de Rosa Villavicencio, señala que la solicitud de renovación de la residencia del exdirector del Dapre en Nicaragua que habría sido solicitada a la Embajada de Colombia en dicho país no habría sido consultada ni autorizada por su ministerio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la nota verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, publicada por un medio de comunicación el día de hoy, en la que se hace referencia al ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, no fue consultada ni autorizada por este ministerio.

Cancillería dice que embajador Nicaragua ya había renunciado

Para la fecha de la nota, quien era el Embajador de Colombia ante el Gobierno de Nicaragua, ya había presentado su renuncia desde el 31 de enero de 2025 y aceptada el 3 de febrero de 2025.

Al mismo tiempo, el comunicado indica que "al momento del envío de la nota verbal, la actual viceministra de Relaciones Exteriores y canciller (e), Rosa Yolanda Villavicencio, no había asumido funciones. Su designación como viceministra se realizó mediante el decreto 0581 del 28 de mayo de 2025 y tomó posesión del cargo el 6 de junio de 2025".

Cancillería asegura que no hay registro de solicitudes a la Embajada en Nicaragua

Pese a la publicación del documento, la Cancillería aseguró que no hay registros del trámite que habría facilitado la salida de Carlos Ramón González de Colombia:

Este Ministerio no instruyó a la Embajada de Colombia en Nicaragua para adelantar gestiones en relación con el señor González Merchán. Asimismo, en este Ministerio no reposan registros sobre la condición migratoria del mencionado ciudadano, ni sobre solicitudes formales o informales elevadas por la Embajada de Colombia en Nicaragua o por el propio connacional ante las autoridades nicaragüenses.

