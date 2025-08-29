Hallazgos de la inspección a Cancillería por solicitud de residencia para Carlos Ramón González

En las últimas horas, la Procuraduría reveló un informe en el que detalla los hallazgos que se obtuvieron en la inspección realizada a las oficinas de la Cancillería en medio de la investigación por la fuga de Carlos Ramón González del país y la presunta solicitud de residencia en Nicaragua, al parecer, tramitada desde dicha entidad.

La inspección buscaba recabar elementos materiales probatorios que pudieran determinar quiénes estarían detrás de la escandalosa solicitud de residencia del exdirector del Dapre al gobierno de Daniel Ortega, en pleno proceso judicial.

La Procuraduría asumió la actuación que adelanta la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores contra funcionarios por determinar para esclarecer la situación.

¿Qué pruebas hallaron en la Cancillería por el caso Carlos Ramón González?

El reporte del ente de control informó que entre el material recopilado hay:

Más de 600 correos, una declaración y numerosa documentación recopiló la Procuraduría en inspección a la Cancillería por el caso de Carlos Ramón González Merchán.

Indicó que, además de los “correos vistos y la declaración de un funcionario de la embajada de Colombia en Nicaragua, recopiló circulares, manuales de protocolos y de servicio, entre otros documentos”.

Durante tres días de inspección y al menos 20 horas de búsqueda, “se incluiría el cruce de correos de junio de 2024 y hasta la fecha, entre funcionarios y exfuncionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluidos los de la canciller, Rosa Villavicencio, excancilleres y viceministros”.

RELACIONADO Fuentes de Cancillería confirman que Nicaragua habría negado extradición de Carlos Ramón González

¿Qué buscaba la Procuraduría en las oficinas de Cancillería por el caso Carlos Ramón González?

Las diligencias cumplidas por la Procuraduría buscaban establecer, a través de documentos, archivos y testimonios “si hubo o no colaboración de funcionarios para tramitar la residencia de Carlos Ramón González Merchán en el país centroamericano”.

La inspección se produjo luego de que la Procuraduría iniciara una indagación para “aclarar si se dieron trámites o procedimientos desde la embajada o Cancillería Colombiana para que González Merchán obtuviera la cedula de residencia por parte del gobierno de Nicaragua”.