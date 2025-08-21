¿Qué pasará con la extradición de Carlos Ramón González tras recibir asilo político en Nicaragua?

El país se pregunta si algún día el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, responderá ante la justicia colombiana por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Luego de que el Gobierno Nacional realizara una solicitud de extradición al conocerse que González se encuentra en Nicaragua con una residencia tramitada por un funcionario de la embajada, el país centroamericano decidió concederle el asilo político.

“A Carlos Ramón Gonzáles Merchán, de conformidad a resolución Ministerial No. 001-2025 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, le fue otorgado asilo político, con base a la constitución política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y asilo Político”, se lee en un comunicado de la cartera de relaciones exteriores del Gobierno de Daniel Ortega.

En él se explica que “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.

¿Qué pasará con la solicitud de extradición de González a Colombia?

Con la decisión de Nicaragua de concederle asilo político el proceso de extradición se ve frenado; sin embargo, en Colombia continua la investigación de la Fiscalía en su contra, que será llevada ante la Corte Suprema de Justicia.

González es acusado de lavado de activos, cohecho y peculado, como ficha clave en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Motivo por el que, en un nuevo intento de traerlo a Colombia, la Cancillería y el Ministerio de Justicia realizaron una solicitud formal para que el asilo sea revocado, pero será una decisión que solo el Gobierno de Daniel Ortega podrá tomar.