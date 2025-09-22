Fundación San José destituyó al secretario general tras la polémica por otorgarle el título profesional a Juliana Guerrero

En la mañana de este lunes, la Fundación de Educación Superior San José anunció la destitución del secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez tras la polémica que protagonizó la institución por otorgarle el título profesional como contadora pública a Juliana Guerrero.

A través de un comunicado, la Fundación San José anunció que abrió una investigación interna. “La institución reitera que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos”, afirmó.

Las irregularidades en la hoja de vida de Juliana Guerrero

La discusión por el título profesional surgió a raíz de la publicación de la hoja de vida de Juliana Guerrero en la página de Presidencia para ocupar el cargo como viceministra de las Juventudes.

Aunque el perfil profesional de Guerrero apareció en los registros oficiales de la Presidencia de la República el 15 de agosto, fue actualizado el 29 del mismo mes con un cambio significativo: se añadió un título profesional en Contaduría Pública otorgado por la Universidad San José de Bogotá, cuando anteriormente solo figuraban estudios técnicos.

“No se descansará hasta confirmar plenamente que este es un caso aislado y que no afecta la confianza ni el compromiso que, por más de cuatro décadas, han caracterizado nuestra Alma Máter”, agregó la Fundación en el comunicado.

La investigación en la Fiscalía que involucra a la Fundación San José

El 8 de septiembre se presentó una denuncia ante la Fiscalía General con el propósito de que se investigue a los directivos de la Fundación Universitaria San José por presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad personal y fraude procesal.

“La señora Juliana Guerrero Jiménez habría obtenido documentos públicos ideológicamente falsos, consistentes en diplomas que acreditan como profesional en Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria por parte de la Fundación de Educación Superior San José”, dice la denuncia radicada por la representante Jennifer Pedraza.