Icfes se pronuncia sobre acusaciones de Jennifer Pedraza contra Juliana Guerrero ¿Presentó la prueba?

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) se pronunció sobre las acusaciones de la congresista Jennifer Pedraza en contra de la aspirante al cargo de viceministra de las Juventudes Juliana Guerrero.

En declaraciones realizadas en la Cámara, Pedraza denunció que el país estaría frente “al primer caso en el que una persona obtuvo un título profesional sin haber presentado las pruebas Saber Pro. Esta señora (Juliana Guerrero) aspira a ganarse 15 millones de pesos como viceministra de la Juventud sin haber tenido un solo mes de experiencia profesional, cuando el manual de funciones exige, claramente, tener al menos dos años de experiencia profesional relacionada” con el cargo.

¿Qué dijo el Icfes?

A través de un comunicado de prensa, publicado en las última horas, el Instituto para la Evaluación advirtió que “la información presentada en redes sociales y medios de comunicación por parte de la Representante a la Cámara, Jenifer Pedraza Sandoval, con relación a la presentación de pruebas en el Icfes por la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, no es oficial y no ha sido emitida ni suministrada por el Instituto”.

El Icfes inició una investigación para determinar si su sistema fue hackeado “y si dicha acción ha vulnerado derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico colombiano. De ser así, el Icfes emprenderá las acciones legales pertinentes frente a quienes hayan utilizado y divulgado información del Instituto de manera indebida”.

Pero no reveló información alguna sobre las pruebas de Guerrero que, para acceder al cargo de viceministra, tendría que contar con: 1. Un pregrado, tarjeta profesional, un posgrado y experiencia profesional o 2. Un pregrado, tarjeta profesional y 24 meses de experiencia profesional relacionada.

Pedraza prometió demandar el nombramiento de Guerrero, si llega a posesionarse como viceministra:

En medio de su denuncia, realizada frente a otros representantes, Pedraza cuestionó la manera en la que la aspirante habría obtenido un título profesional en tiempo récord: “Le quiero preguntar a la señora Juliana Guerrero si ella compró el título de contadora pública, si le salió en paquete de chitos o si se lo regaló el dueño de la Fundación Universitaria San José, que es del partido del ministro del Interior, Armando Benedetti, Partido de la U”.

E invitó a la joven, que trabajó como voluntaria en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia, a presentar pruebas para comprobar la validez de su título: “Quiero retar a Juliana Guerrero. Si la información que estoy compartiendo es falsa, preséntele al país los resultados de su prueba Saber Pro, porque tengo conmigo los resultados en los que el Icfes dice que no presentó el Saber Pro para ser tecnóloga; es decir, las pruebas T&T, ni tampoco presentó el Saber Pro para ser profesional”.

De lo contrario, la congresista del partido Dignidad y Compromiso amenazó con demandar su nombramiento tan pronto como sea posesionada: “Le anuncio al país que, si el presidente Petro y el ministro Florian posesionan a Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud, demandaremos esta posesión y estoy segura de que la vamos a tumbar. Con el viceministerio de las Juventudes y con el Ministerio de la Igualdad no se juega. No lo luchamos tantos años para que vinieran a regalárselo a la politiquería mas asquerosa de este país”.