¿Juliana Guerrero cumple los requisitos para ser viceministra de Juventudes?

Una nueva discusión se ha desatado a raíz de la decisión del presidente Gustavo Petro por darle una oportunidad a Juliana Guerrero, quien se dio a conocer siendo funcionaria del Ministerio del Interior, para manejar la cartera del Gobierno.

RELACIONADO Indepaz revela las cifras de los líderes asesinados en los últimos años en el país

Gustavo Petro y Juliana Guerrero

En medio de un encuentro con consejeros de juventudes, en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro manifestó su defensa hacia Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio de Interior, quien protagonizó una polémica al conocerse que utilizó un avión privado del Gobierno para viajes, al parecer, de carácter personal.

Aunque el mandatario reconoció que la mujer “pudo cometer algún tipo de error en el manejo de cosas”, Gustavo Petro insistió en que su intención es darle una oportunidad a Guerrero para demostrar su capacidad en la cartera del Gobierno por lo que ahora será viceministra de juventudes.

RELACIONADO Prueba de ADN reveló quién es el papá del bebé de reclusa abusada por dragoneantes en Medellín

Jennifer Pedraza cuestiona a Juliana Guerrero

La representante Jennifer Pedraza fue más allá de esta polémica al cuestionar la idoneidad de Guerrero. Señaló que la mujer de 23 años no cumple con ningún requisito, en su experiencia laboral ni recorrido académico, para obtener dicho cargo.

“Estos requisitos implican cosas tan básicas como tener un título profesional y, en el mejor de los casos, un título de posgrado que puede ser convalidado a través de una experiencia profesional que tampoco cumple la señora Guerrero, quien hoy es investigada por entes de control por presuntamente haber hecho uso irregular de aeronaves de la fuerza pública para intervenir en decisiones de la Universidad Popular del Cesar”, manifestó Pedraza.

De acuerdo con este manual de funciones del Ministerio, se requiere para el puesto título de postgrado en cualquier modalidad, tarjeta o matrícula profesional, que en la formación académica haya tenido conocimientos en administración, antropología, artes liberales, arquitectura, entre otros, y que acredite experiencia de 24 meses.

No obstante, Juliana Guerrero actualmente se encuentra estudiando en la universidad y acredita su experiencia como coordinadora de despacho del Ministerio de Interior.

De esta manera, la senadora hizo un contundente llamado al presidente Gustavo Petro para que se le pueda ofrecer importancia al viceministerio que representa a las juventudes del país.