CANAL RCN
Colombia Video

Crisis en la unidad materno-infantil de Chigorodó: personal sin pagos y servicios al borde del colapso

El personal médico y de enfermería lleva meses sin recibir sus salarios y sobrevive gracias a donaciones.

Noticias RCN

junio 13 de 2026
02:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Chigorodó, en el Urabá antioqueño, la crisis de salud alcanzó un punto crítico. La unidad materno-infantil, que atiende partos y emergencias de 13 municipios de la región y del vecino Chocó, enfrenta un colapso por falta de recursos.

Familia de Mateo Pérez envió fuerte mensaje a las autoridades tras captura de alias Chalá
RELACIONADO

Familia de Mateo Pérez envió fuerte mensaje a las autoridades tras captura de alias Chalá

El personal médico y de enfermería lleva meses sin recibir sus salarios y sobrevive gracias a donaciones para no desamparar a madres y recién nacidos.

Deudas millonarias de las EPS

Jorge Lemos, coordinador de enfermería, denunció que las EPS adeudan alrededor de 14.000 millones de pesos a la institución.

VIDEO | Frustrado secuestro en El Poblado: capturados padre e hijo que pretendían llevar a víctima a Segovia
RELACIONADO

VIDEO | Frustrado secuestro en El Poblado: capturados padre e hijo que pretendían llevar a víctima a Segovia

“Hay funcionarios con seis meses sin pago y al personal de planta ya nos deben dos meses de nómina”, afirmó. La falta de giros de las entidades promotoras de salud mantiene paralizada la operación y amenaza con cerrar un servicio vital para la región.

Donaciones para sostener la atención

Ante la emergencia, el hospital ha recurrido a campañas de recaudo. Diana Jiménez, coordinadora de calidad, explicó que recientemente realizaron una jornada de donatón para mantener la atención materno-neonatal. “Nuestra institución atraviesa una situación muy difícil por las demoras en los pagos de las EPS”, señaló.

Capturan a alias Chalá, cabecilla responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Antioquia
RELACIONADO

Capturan a alias Chalá, cabecilla responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Antioquia

El pediatra Nelfer Mesa agregó que, pese a cuatro meses de retraso en su salario, renunciar no es una opción: “Sería dejar abandonada a una población que necesita mucho de esta institución. Nuestra vocación nos obliga a seguir, aunque no nos paguen”.

La unidad materno-infantil de Chigorodó atiende cerca del 70% de los partos de la región. Sin recursos y con el personal trabajando bajo condiciones extremas, la continuidad de este servicio esencial depende de la solidaridad ciudadana y de una respuesta urgente de las autoridades de salud.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Familia de Mateo Pérez envió fuerte mensaje a las autoridades tras captura de alias Chalá

Accidente de tránsito

Así puede reportar un accidente de tránsito sin salir de casa

Cartagena

Presuntos responsables de millonario robo en Cartagena se lanzaron a una laguna para escapar de la Policía

Otras Noticias

Comercio

Bogotá Despierta este 13 de junio: horarios extendidos y descuentos por el Día del Padre

Bogotá Despierta regresa este 13 de junio con descuentos, promociones y horarios extendidos hasta la medianoche por la celebración del Día del Padre.

Artistas

¡Conciertazo en México! Carlos Vives y Silvestre cantarán antes del debut de Colombia

Carlos Vives y Silvestre Dangond prenderán la fiesta antes del debut de Colombia en el Mundial.

Papa León XIV

No se puede creer en Jesús y "promover la guerra": la advertencia del papa León XIV

Selección Colombia

Juanfer Quintero pronostica cómo será el debut: el papel de James y el respeto por Cannavaro

Bogotá

Día del donante de sangre: así puede llevar a cabo este proceso durante el fin de semana en Bogotá