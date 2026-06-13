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Brasil sufrió más de la cuenta: así fue el empate ante Marruecos en el Mundial 2026

Brasil dejó dudas en su estreno en el Mundial 2026 y empató 1-1 con Marruecos. Vea los golazos de Saibari y Vinicius en un partido lleno de emociones.

Noticias RCN

junio 13 de 2026
07:29 p. m.
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Brasil y Marruecos protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

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En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ambas selecciones igualaron 1-1 en un encuentro intenso, con emociones en ambas áreas y dos anotaciones de gran factura que mantuvieron la expectativa hasta el último minuto.

El resultado dejó sensaciones encontradas. Marruecos confirmó que sigue siendo una de las selecciones más competitivas del momento, mientras que Brasil mostró destellos de su talento, aunque también evidenció aspectos por corregir en este inicio de la era de Carlo Ancelotti.

Saibari sorprendió a Brasil con una definición de lujo

La selección marroquí salió sin complejos y rápidamente comenzó a generar peligro. El mensaje del técnico Mohamed Ouahbi de no temerle a Brasil pareció reflejarse en el campo, donde los africanos presionaron y buscaron el arco rival desde los primeros minutos.

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La recompensa llegó al minuto 21. Tras una gran jugada colectiva iniciada por Brahim Díaz, Ismael Saibari recibió el balón en el área y dejó atrás a Marquinhos y Gabriel Magalhães. Cuando Alisson Becker salió a achicar espacios, el delantero del PSV Eindhoven definió con una elegante vaselina para abrir el marcador.

El gol silenció momentáneamente a los aficionados brasileños y confirmó el buen momento que atravesaba Marruecos en el partido.

Vinicius respondió con un golazo para el empate

La reacción de Brasil no tardó demasiado. Apenas once minutos después, Vinicius Junior tomó la responsabilidad y apareció con una acción individual que recordó por qué es una de las grandes figuras del fútbol mundial.

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El atacante del Real Madrid recibió un pase de Bruno Guimarães por el sector izquierdo, encaró hacia el centro y, tras superar la marca de varios rivales, sacó un potente remate al segundo palo que dejó sin opciones al arquero Yassine Bounou.

En la segunda mitad, Brasil intentó quedarse con la victoria, pero se encontró con un inspirado Bounou. Marruecos también tuvo una oportunidad clara en los minutos finales, aunque Alisson evitó la caída de su arco.

Con el empate, Brasil sumó su primer punto del torneo y ahora se preparará para enfrentar a Haití, mientras que Marruecos buscará dar otro golpe frente a Escocia.

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