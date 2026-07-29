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Habla el comandante de Policía que fue blanco de atentado en Sardinata, Norte de Santander

El coronel Jorge Andrés Bernal se desplazaba en una camioneta desde Cúcuta hacia Sardinata cuando fue atacado. Tras la explosión se registró un enfrentamiento.

Noticias RCN

julio 29 de 2026
07:10 p. m.
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El ELN atentó contra el comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal. Dos policías resultaron heridos tras la activación de un explosivo al paso de una patrulla que se desplazaba de Cúcuta a Sardinata, en Norte de Santander.

El coronel Bernal se salvó gracias a la reacción de sus hombres, que lograron sacarlo de la zona donde fueron emboscados cuando se desplazaban para actividades de rutina.

“Después de la activación de este artefacto explosivo iniciaron un enfrentamiento con nosotros en ese lugar”, dijo el coronel Bernal.

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Los técnicos de la Policía Nacional lograron repeler el ataque y rescatar a los dos compañeros heridos. El coronel Bernal agradeció la preparación de su equipo.

“Entrenados precisamente para realizar operaciones especiales contra organizaciones como esta que nos atacaron”.

El comandante de la Policía de Norte de Santander aseguró que los heridos están fuera de peligro. Señaló que presentan lesiones en diferentes partes del cuerpo, “especialmente en las extremidades, algunas en el rostro, pero ya están siendo tratados y el parte médico es de normalidad".

Las autoridades atribuyen el hecho al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que hace presencia en la zona. El coronel Bernal afirmó que se están haciendo visibles. “Realmente eso es lo que pretenden a través de estas acciones, generando pánico, zozobra entre la población, atacando la fuerza pública, pero pues nosotros estamos alertas frente a esos hechos".

Aseveró que la fuerza siempre debe estar alerta a situaciones similares en zonas como el Catatumbo.

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