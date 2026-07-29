Descubren a un hombre con un cargamento de 240 vacunas contra el VPH: ¿qué pretendía hacer con ellas?

Las autoridades encendieron las alarmas tras la incautación de 240 dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) que, presuntamente, iban a ser comercializadas de manera ilegal.

El hallazgo no solo preocupa por el posible tráfico de medicamentos, sino porque los biológicos eran movilizados sin las condiciones de conservación exigidas, lo que podría comprometer su efectividad.

¿Cómo descubrieron las vacunas?

El procedimiento se realizó durante un puesto de control, donde las autoridades inspeccionaron a un hombre que transportaba 240 ampolletas de la vacuna contra el VPH.

Al verificar la carga, evidenciaron que los biológicos no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional, por lo que fueron incautados para adelantar las investigaciones correspondientes.

Vacunas que iba a ser comercializadas eran transportadas sin cadena de frío

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue que las vacunas eran movilizadas sin respetar la cadena de frío, un requisito indispensable para preservar la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de biológicos.

Cuando una vacuna pierde las condiciones adecuadas de conservación, puede disminuir su capacidad para generar protección y, por lo tanto, dejar de cumplir el propósito para el que fue diseñada.

¿Qué dijeron las autoridades?

Lady Velasco, jefe de la División de Control Operativo de Ipiales, explicó que las dosis fueron encontradas en condiciones irregulares.

Las cuales eran transportadas sin cumplir las condiciones requeridas para la conservación y sin la documentación que acreditara su legal ingreso al territorio nacional aduanero.

Finalmente, las autoridades recordaron que las vacunas solo deben aplicarse en instituciones de salud autorizadas, donde se garantiza que los biológicos han sido almacenados y transportados correctamente.

Adquirir este tipo de productos por canales informales representa un riesgo, ya que no existe certeza sobre su origen, conservación o efectividad. Por ello, el caso quedó en manos de las autoridades competentes, que investigan el presunto tráfico ilegal de estos biológicos y su destino final.