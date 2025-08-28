VIDEO | Gaby Chat, la única robot humanoide de Colombia creada por niños en un colegio de Ocaña

En las aulas de un colegio público en Ocaña, Norte de Santander, nació un proyecto que está transformando la manera de aprender.

Se trata de Gaby Chat, un robot humanoide educativo capaz de enseñar inglés y tecnología, incluso sin internet, llevando conocimiento especialmente a zonas rurales.

Gaby Chat es un orgullo creado por profesores y estudiantes que inspira a niños y jóvenes, demostrando que la innovación también puede cambiar vidas y ampliar el panorama educativo.

Soy Gaby Chat, la única robot humanoide con IA educativa de Colombia.

¿Qué es Gaby Chat y cómo funciona a nivel educativo?

Esta creación ganó el Premio Latinoamericano de Robótica, Gaby Chat se convirtió en el símbolo del Colegio Francisco Fernández de Contreras de Ocaña, Norte de Santander, donde fue creada y programada por profesores y estudiantes de informática.

Thiago Jurado, estudiante que hizo parte de la creación de este robot aseguró que:

Gaby Chat es el único robot humanoide chatbot educativo que puede funcionar sin internet para que así los pueblos y escuelas rurales lo puedan utilizar.

Este sistema educativo es tan novedoso que es el único en Colombia capaz de enseñar idiomas en tiempo real. Además, resuelve temas de cultura general y se adapta a cada necesidad.

He aprendido mucho sobre diseños en 3D, mecánica y mucho inglés. Nuestro sueño es hacer más robots para los demás colegios”, dijo Mateo Garzón.

Gaby Chat dicta clases de inglés desde primaria hasta bachillerato

Es un robot que recuerda nombres, objetos y hasta acompaña a niños con problemas de atención, gracias a su diseño modular.

Gaby Chat es el mejor ejemplo de cómo la educación y la tecnología pueden ir de la mano para cambiar el futuro de miles de estudiantes en Colombia.

Alejandro Carrascal, profesor de inglés y creador de Gaby Chat, explicó que “nació como un proyecto educativo con la robótica para acercarla a los estudiantes. Para motivarlos. No es lo mismo tener un computador, trabajar en un computador, a que el computador te hable e incluso tenga un cuerpo y te responda”.

En nuestra página www.colfer.es.tl pueden encontrar más información, videos de las clases y también tenemos ahí información para las instituciones de todo el país que quieran vincularse al proyecto.

¿Qué significa para Colombia la creación de Gaby Chat?

La idea es que hagamos crecer a Gaby Chat para que Colombia esté a la par en la tecnología. Así como en Estados Unidos tienen nuestro su robot, en nuestros dispositivos podemos ver a ChatGPT, que en Colombia tenga Gaby Chat, tenemos que poner más procesamientos, más capacidad, más servidores, más donaciones para hacerlo crecer.

Que Colombia tenga un chatbot que responde preguntas en su página web, pero que a la vez puede servir para controlar un robot, que puede ayudar en las clases.

“Si queremos llegar a la par de otros países, por ejemplo, como China, donde los niños de la básica primaria ya están haciendo robots, entonces ese es mi sueño y eso es lo que yo les he puesto a mis estudiantes”, dijo el profesor.