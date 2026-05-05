GAD3 suspende la publicación de encuestas electorales en Colombia por nueva normativa

La firma de investigación sociológica GAD3 anunció la suspensión de la publicación de encuestas electorales en Colombia, tras considerar que la nueva interpretación de la normativa vigente impide realizar estos estudios con estándares mínimos de calidad.

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En un comunicado oficial, la compañía explicó que la decisión responde a la lectura que ha hecho la Comisión Técnica de la Ley 2494 de 2025, la cual —según señala— establece condiciones que no pueden cumplirse en la práctica dentro de la investigación social.

Entre los puntos más críticos, GAD3 cuestiona la exigencia de demostrar que cada ciudadano tiene una “probabilidad cierta y cuantificable” de ser seleccionado en una encuesta, lo que califica como una premisa teórica imposible de garantizar, especialmente en estudios relacionados con la intención de voto.

Cuestionamientos metodológicos

La firma advierte que, bajo esta interpretación, quedarían invalidadas no solo las encuestas telefónicas, sino también las presenciales, los paneles online y los modelos mixtos, afectando incluso metodologías utilizadas por organismos internacionales y entidades oficiales.

Además, señala que en el contexto colombiano, donde persisten condiciones de seguridad particulares, las encuestas telefónicas han demostrado ofrecer mayores niveles de confianza por parte de los ciudadanos frente a las entrevistas presenciales.

GAD3 también enfatizó que su decisión busca proteger el rigor científico de sus investigaciones, así como el buen nombre de las instituciones vinculadas a estos procesos, entre ellas el Consejo Nacional Electoral y los medios de comunicación con los que trabaja.

Impacto en la medición electoral

La suspensión aplica únicamente para la publicación de encuestas electorales en Colombia, ya que la firma continuará operando con normalidad en otros países y en estudios no electorales dentro del país.

Finalmente, la consultora advirtió que limitar o eliminar las encuestas podría afectar la calidad democrática, al reducir herramientas que permiten conocer la opinión ciudadana y aportar insumos a la toma de decisiones públicas.

GAD3 reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en la construcción de un marco regulatorio que combine rigor metodológico con viabilidad práctica en el desarrollo de investigaciones sociales.