Paramédico que estuvo en exhibición Monster Truck de Popayán recuerda lo ocurrido tras el accidente

Siguen conociéndose detalles sobre el accidente registrado durante una exhibición de vehículos tipo Monster Truck, en el sector de Boulevar Rose, Popayán, la tarde del domingo (3 de mayo).

El siniestro, según el secretario de Gobierno de la capital del departamento del Cauca, Reynel Polania Vargas, deja un total de 51 personas heridas y tres muertas.

Se trata de María Camila Fierra; Luna Saray Toro, de 12 años, y Helen Mariana Velarde, de 10. Su hermano, de cinco años, se encuentra delicado, en una unidad de cuidados intensivos.

Paramédico recuerda lo ocurrido justo después del accidente:

Aunque el evento contaba con los permisos necesarios para su desarrollo y la Oficina de Gestión del Riesgo de la Administración Municipal realizó una visita al parqueadero en el que se realizó, una de las conductoras perdió el control de su vehículo y terminó envistiendo al público.

Según recordó Andrés Hurtado, coordinador de la red de apoyo del Cauca, que se encontraba en el lugar del accidente, “el carro pasó frente a mí, a escasos metros. Yo soy enfermero, paramédico y coordinador de emergencias y debo decir que fue algo muy duro, ver cómo el carro iba acercándose a un tráiler con una cantidad de gente arriba”.

En diálogo con Noticias RCN revelo que el vehículo, por suerte, se “desvió y colisionó con el poste o, de lo contrario, la pérdida (de vidas) hubiera sido mucho mayor”.

El pánico y el dolor de las familias dificultó el rescate:

En medio del caos, Andrés solicitó ayuda del personal de emergencias, pero se vio obligado a actuar y controlar a buena parte de los asistentes, que se encontraban en el evento:

“Me tocó controlar a las familias para que no tocaran a los pacientes, porque un mal movimiento podía complicar más su situación (…) empecé reanimando a un paciente, luego se lo entregué a otra persona y atendí a una niña que estaba convulsionando, estaba muy mal. Saqué el celular para comunicarme con los grupos de red de apoyo, los que manejan las ambulancias, y les dije: Por favor, necesito apoyo urgente”.