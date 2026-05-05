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Luto profundo en Colombia: murió estrella legendaria del vallenato

La artista presentó varios quebrantos de salud en el último tiempo y tuvo que ser hospitalizada.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
06:49 a. m.
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El 4 de mayo de 2026, el vallenato perdió a uno de sus talentos insignia.

Yolanda Ariño, que no solo se destacó como cantante, sino que también como compositora y gestora cultural, falleció en un centro hospitalario de Valledupar.

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La oriunda de Becerril, Cesar, estuvo ligada al entorno vallenato durante más de 50 años y estuvo detrás de éxitos musicales como 'Alondra herida' y 'Traigo folclore'.

Su deceso fue confirmado sobre la 1:00 de la tarde tras un comunicado publicado por la Oficina de Cultura de Valledupar.

Así fue como la Oficina de Cultura de Valledupar lamentó la muerte de Yolanda Ariño, la legendaria cantante de vallenato

La Oficina de Cultura de Valledupar no solo exaltó la carrera musical de Yolanda Ariño, sino que le envió las respectivas condolencias a sus seres queridos.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Yolanda Ariño Gámez, cantautora y gestora cultural con más de 50 años de trayectoria. Ella dedicó su vida a preservar nuestras raíces y a formar nuevas generaciones de músicos, siendo ejemplo de pasión, disciplina y amor por la tradición", indicaron.

"A sus familiares, amigos y al sector cultural, extendemos nuestras más sinceras condolencias. 1951-2026", agregaron.

Este fue el último reconocimiento que obtuvo Yolanda Ariño, la cantante de vallenato de Colombia

El 21 de septiembre de 2025, Yolanda Ariño estuvo presente en el Encuentro Vallenato Femenino y recibió un premio como 'reina compositora'.

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"Yolanda Ariño es la 'reina compositora'. Tiene más de 40 años de trayectoria y entre sus canciones se destacan 'Cuadro de recuerdos', 'Alondra herida' y 'Traigo folclore', que son un paseo que celebra la riqueza cultural colombiana", se escribió en ese entonces en la cuenta de Instagram del Encuentro Vallenato Femenino.

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