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Momento exacto en el que una avioneta se chocó con un edificio en Brasil: reportan fallecidos

Las cámaras grabaron el momento en el que la avioneta se accidentó con la zona delantera de un edificio en Belo Horizonte.

Accidente en Brasil.
Accidente en Brasil. Foto: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

AFP

mayo 05 de 2026
07:12 a. m.
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En la tarde del lunes 4 de mayo se presentó un grave accidente en Belo Horizonte, Brasil. En video quedó el momento en el que una avioneta se estrelló con un edificio.

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El helicóptero de la cadena TV Globo estaba filmando cuando la aeronave Embraer perdió altitud lentamente y, al girar a la izquierda, se topó con los edificios. Este fue un movimiento para evitar colisionar con una zona urbana.

Tres muertes y dos heridos de gravedad

Tras el impacto con el edificio de tres plantas, cayó sobre el estacionamiento. La estructura quedó bastante comprometida, aunque se descartó el riesgo de derrumbe.

El Cuerpo de Bomberos le informó al sitio web G1 que, si el impacto hubiese sido en los laterales, los apartamentos se habrían visto seriamente afectados. Hasta el momento, el saldo es de tres muertos y dos heridos graves.

Entre los fallecidos están el piloto, el copiloto y un pasajero que había resultado herido. Los otros lesionados fueron rescatados en estado grave y trasladados de urgencia al centro médico más cercano.

¿Hacia dónde iba la avioneta?

Con respecto a la avioneta, se supo que había despegado a la 1:00 p.m. del aeropuerto de Pampulha, a ocho kilómetros del centro de Belo Horizonte. El destino era llegar a São Paulo.

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De acuerdo con el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aéreos, durante 2025 se presentaron 153 accidentes aéreos que dejaron un saldo de 62 víctimas mortales.

Uno de los más graves ocurrió el 21 de junio, cuando un globo aerostático colisionó en Praia Grande, Santa Catarina. De las 21 personas a bordo, ocho fallecieron y, con base en los antecedentes, fue el accidente de globo más grave en la historia del país sudamericano.

Además, fue el más mortífero a nivel mundial desde 2016. Hace una década, se recuerda la muerte de 16 personas tras el choque entre un globo y líneas eléctricas en Texas, Estados Unidos.

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