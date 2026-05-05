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Rock al Parque 2026: estas son todas las novedades que tendrá en su cumpleaños número 30

El icónico festival no será solo un concierto, pues durante todo el año habrá actividades y exposiciones.

Rock al Parque 2026
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
07:47 a. m.
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Bogotá se alista para celebrar las tres décadas de Rock al Parque, que en 2026 no se limitará a su tradicional escenario en el Parque Simón Bolívar, sino que se expandirá por toda la ciudad.

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Bajo el concepto Rock al Parque: 30 AÑOS / Bogotá, ciudad Rock, estructuraron una programación que mezcla memoria, circulación artística y participación ciudadana, entendiendo que el festival no es solo un evento, sino una construcción colectiva de ciudad.

Programación para Rock al Parque 2026

La celebración de los 30 años no se queda en la nostalgia. Por el contrario, propone una programación amplia que busca activar la memoria del festival y proyectarla hacia nuevos públicos, territorios y formatos.

Uno de los escenarios clave será La Media Torta, donde se presentarán agrupaciones destacadas de la convocatoria que no estarán en el cartel principal.

A esto se suma la estrategia Rock al Parque llega a tu barrio, que traslada el festival a distintas localidades, reconociendo que buena parte del movimiento musical nace en los territorios. Con esta iniciativa se amplían las oportunidades para las bandas y se transforma la idea del festival como un evento puntual hacia una práctica constante en la ciudad.

El componente de memoria tendrá un papel central. La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá albergará una exposición itinerante durante un año, con recursos escritos, fotográficos y audiovisuales que narran los 30 años del festival como una historia viva que ha incidido en la identidad y la memoria colectiva de Bogotá.

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Por otro lado, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural apoyará la creación de la escultura pública La Rockera, del artista Maquiamelo, que será instalada en el parque con un código QR que permitirá consultar los artistas que han pasado por el festival.

Transmitirán en VIVO por el Canal Capital el Rock al Parque

Por su parte, Canal Capital transmitirá en directo el evento y desarrollará contenidos audiovisuales sobre su historia, mientras que el Archivo de Bogotá realizará una exposición sobre sus impactos socioculturales, incluyendo conciertos con agrupaciones locales.

El momento culminante llegará los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar, donde el festival reunirá bandas icónicas, artistas contemporáneos y propuestas emergentes en una programación que conecta pasado y presente.

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