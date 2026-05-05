“Un cambio importante”: Oviedo abre su corazón y cuenta qué significa ser fórmula vicepresidencial

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se ha convertido en una figura electoral como candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Paloma Valencia.

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En una entrevista con Noticias RCN desde su hogar, el candidato reveló los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado en su transición del ámbito técnico al político.

El cambio en la rutina de Oviedo

“Naturalmente, ha sido un cambio de rutina muy importante en lo personal. Entender que mi vida profesional se volvió también personal”, explicó Oviedo sobre su transformación.

El candidato aseguró que este cambio le permitió reconciliar su vida personal y profesional, aunque reconoció que ha implicado ajustes significativos.

Durante el recorrido por su oficina personal, Oviedo mostró diversos objetos que forman parte de su historia, incluyendo una rocola original y recuerdos de su paso por el Concejo de Bogotá.

Sobre esta experiencia, señaló: “Aprendí mucho, pero el cargo de concejal no es tan chévere, porque depende mucho del talante de un alcalde y ese Galán (Carlos Fernando), su talante de tener conversaciones con el concejo es cero”.

Su paso por el Concejo de Bogotá

El candidato admitió que el proceso ha tenido un costo personal: “En la política me he vuelto más propositivo”. Además, reconoció estar atravesando un momento distinto en sus relaciones personales y también abordó lo que llamó la soledad del poder.

Sobre los días posteriores a la consulta, en la que obtuvo 1.255.000 votos, el candidato declaró: “Finalmente, tomé la decisión no de la comodidad, sino de la responsabilidad. La comodidad hubiera llegado al ver ballenas, aunque no fuera la temporada, y aparecer en febrero del otro año (2027) para ser candidato a la alcaldía de Bogotá”.

Al defender su candidatura junto a Paloma Valencia, les dejó un mensaje a los colombianos: “Es un llamado a pensar en un futuro con los pies en la tierra, no el de un milagro. Y tampoco podemos pensar que hay un mago que, haciendo que los ricos lloren, vaya a cambiar el país”.

La fórmula Valencia-Oviedo busca posicionarse como una alternativa técnica y responsable para las próximas elecciones presidenciales.