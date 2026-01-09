Metro de Bogotá ya tiene fecha para el primer viaje con pasajeros: tome nota

El Metro de Bogotá entra en una etapa decisiva de su construcción. Aunque la obra todavía tiene varios frentes pendientes, el proyecto ya cuenta con un cronograma que establece cuándo está previsto que la ciudadanía pueda utilizar por primera vez la Línea 1.

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El avance general de la obra muestra que la construcción se acerca a su recta final. Al cierre de julio, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) reportaba una ejecución del 81,25 %, aunque el porcentaje no es uniforme entre todos los componentes del proyecto.

Precisamente, uno de los principales retos está en lograr que los frentes que presentan mayores necesidades de avance puedan cumplir el cronograma. Las estaciones, edificios, cuartos técnicos y sistemas electromecánicos hacen parte de los trabajos que deberán avanzar con especial atención durante los próximos meses.

El calendario también contempla un hito previo que será determinante para saber si el proyecto está en condiciones de cumplir su objetivo. La construcción de la infraestructura física deberá quedar lista en septiembre de 2027, momento a partir del cual comenzará una etapa fundamental antes de la apertura al público.

¿Cuándo comenzarán los viajes con pasajeros en el Metro de Bogotá?

El cronograma oficial establece que la operación comercial de la Línea 1 del Metro de Bogotá está prevista para comenzar el 15 de marzo de 2028. Esa será la fecha proyectada para que los pasajeros puedan utilizar el sistema de manera regular, una vez se hayan completado las etapas previas de construcción, integración y pruebas.

La fecha representa uno de los principales hitos del megaproyecto de movilidad de Bogotá. Sin embargo, llegar a ese momento dependerá de que los diferentes componentes de la obra cumplan las actividades previstas durante los próximos meses.

Uno de los frentes más avanzados es el viaducto, cuya construcción se desarrolla a lo largo del trazado de la primera línea. Según los datos entregados por la Empresa Metro de Bogotá, cerca de 17 kilómetros ya estaban terminados, mientras que en los aproximadamente siete kilómetros restantes continuaban los trabajos de cimentación, columnas y capiteles.

El Patio Taller también presenta un alto nivel de ejecución, con alrededor del 94 %. A este avance se suman obras como el deprimido de la calle 72 y los puentes vehiculares de la avenida Primero de Mayo con carrera 68, que ya se encuentran terminados.

¿Qué falta para que el Metro de Bogotá pueda recibir pasajeros?

El cronograma establece el 14 de septiembre de 2027 como fecha límite para culminar la construcción de la infraestructura física. A partir de ese momento deberá comenzar la llamada marcha blanca, etapa en la que se pondrá a prueba el sistema de manera integral antes de su apertura comercial.

Durante las pruebas se deberán verificar elementos como la circulación de los trenes, el funcionamiento de las puertas, las comunicaciones, la señalización, la información al usuario y la integración de los diferentes sistemas tecnológicos.

Este proceso será especialmente relevante porque la Línea 1 del Metro de Bogotá operará con trenes automatizados bajo el estándar GoA4, lo que implica un elevado nivel de automatización de la operación. Por ello, no basta con terminar el viaducto y las estaciones: todos los sistemas deberán funcionar de manera coordinada antes de permitir el ingreso de pasajeros.

También continúa pendiente la construcción del túnel peatonal que conectará la estación de Metro de la zona de Jiménez con el sistema Transmilenio, una obra necesaria para facilitar la integración entre ambos modos de transporte.

Así, aunque marzo de 2028 aparece como el horizonte para el inicio de la operación comercial, el verdadero examen del cronograma llegará meses antes. Septiembre de 2027 será el punto clave para determinar si la construcción está lista para dar paso a la marcha blanca y mantener el objetivo de comenzar a transportar pasajeros en marzo de 2028.