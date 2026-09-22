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Metro de Bogotá: Contraloría ordena seguimiento permanente de los recursos de la Primera Línea

El órgano de control fiscal asumió vigilancia y control integral sobre el proyecto.

Foto: Alcaldía de Bogotá
Foto: Alcaldía de Bogotá

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 22 de 2026
08:31 a. m.
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Para “fortalecer la vigilancia de los recursos públicos invertidos en la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB)”, la Contraloría General de la República, en cabeza del contralor Jorge Laverde, ordenó realizar un seguimiento permanente del proyecto.

“El Metro de Bogotá debe significar algo muy concreto para la gente: moverse mejor y tener más tiempo para su familia. Con esa responsabilidad, he ordenado que la Contraloría asuma en su totalidad la vigilancia y control fiscal de la primera línea del metro”, indicó Laverde, al anunciar la medida.

Considerada la obra de infraestructura más importante del país, con una inversión millonaria, la decisión de ejercer control para proteger sus recursos fue adoptada mediante una resolución del despacho de Laverde, que recordó:

“Más del 67% (67,81%) de los recursos comprometidos en este proyecto provienen de la nación, es dinero de todos los colombianos y nuestro deber es cuidarlo y vigilar que se invierta bien”. El otro 32,19 % fue aportado por el Distrito.

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Retrasos podrían comprometer las pruebas y entrada en operación comercial del sistema:

Habiendo realizado un análisis técnico del proyecto, el contralor advirtió retrasos en la ejecución de componentes fundamentales “para que el metro pueda prestar el servicio que los colombianos esperan”.

A corte del 31 de agosto de 2026, el proyecto alcanza una ejecución del 82,33%, que debería ser del 86,79%. Preocupa, especialmente, el atraso del 19,24% en estaciones y accesos, el atraso del 18,58% en sistemas y equipos y el atraso del 52,34% en la malla vial y el espacio público.

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Un grupo especial de la Contraloría seguirá de cerca la ejecución de la Primera Línea:

Laverde dispuso “la generación de un grupo especial, liderado por el vicecontralor Francisco José Chaux, que seguirá de cerca el avance del proyecto y adelantará las acciones fiscales que correspondan”.

El soporte técnico y las capacidades analíticas necesarias para el monitoreo permanente de la obra serán suministradas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).

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