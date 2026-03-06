ABC de cómo votar este 8 de marzo: dudas clave respondidas paso a paso por el registrador nacional

A pocas horas de las elecciones del 8 de marzo, el registrador nacional, Hernán Penagos, entregó instrucciones detalladas sobre el proceso de votación para elegir el nuevo Congreso de la República y las consultas interpartidistas a la Presidencia.

Penagos confirmó que se han desplegado 13.492 puestos de votación en todo el territorio nacional, con 860.000 jurados ciudadanos seleccionados aleatoriamente.

Ya se han desplegado hasta ahora todos los puestos de votación. Incluso en Córdoba se llevaron a cabo unos traslados, cerca de 13 puestos de votación, 170 mesas.

¿La cédula digital sirve para votar el 8 de marzo?

Cada mesa de votación contará con seis jurados y hasta 30 testigos electorales registrados, con más de un millón de testigos inscritos según el Consejo Nacional Electoral.

Son más de 20 personas que van a estar en cada mesa de votación de Colombia. Eso garantiza la pureza del proceso.

Los ciudadanos podrán votar con cédula física, cédula digital o cédula amarilla. Está permitido ingresar con menores de edad y llevar bolígrafo, aunque la Registraduría provee instrumentos verificados técnicamente.

No se puede tomar fotografías al tarjetón marcado porque el voto es secreto.

¿Cómo marcar los tarjetones para votar correctamente?

El tarjetón de consultas unifica las tres consultas presidenciales en uno solo para garantizar el secreto del voto. Es decir, que los electores votan en un tarjetón por una sola foto, un solo candidato por las tres consultas, no por cada una.

Para el voto en blanco, Penagos aclaró que "es una opción, lo ve en todas las tarjetas, menos en la de consulta". Los votos en blanco se cuentan y tienen efectos jurídicos, pero no van a ningún candidato.

Si un ciudadano marca mal el tarjetón, puede solicitar uno nuevo al jurado, quien levantará constancia y destruirá el voto erróneo.

También pueden llevar ayuda de memoria para recordar números de candidatos, y en cada mesa habrá una cartilla con todos los participantes.

Medio día de descanso en el trabajo y otros beneficios por votar

El certificado de votación otorga varios beneficios:

Descuentos para obtener documentos como pasaporte, cédula y otros

Puntos adicionales para cargos público

Beneficios para ingreso a universidades públicas

Medio día de descanso laboral

Jurados de votación tiene un día completo de descanso

Respecto al software electoral, Penagos desmintió acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre posibles fraudes:

No hay manera que haya alteraciones en ese sentido porque el voto es manual y las actas son públicas.

¿Hay garantías de seguridad para las elecciones del 8 de marzo?

En medio de alertas de seguridad en 104 municipios por presencia de grupos armados ilegales, el registrador confirmó que, sobre las preocupaciones de seguridad electoral, Penagos aclaró que, de los 376 municipios con alertas, "con violencia de grupos armados ilegales son cerca de 104".

Las Fuerzas Militares realizaron despliegue completo, aunque reconoció dificultades en zonas rurales como Jamundí, donde algunas comunidades impedían el ingreso de Fuerza Pública y material electoral.

El Registrador hizo un llamado final: "Que salga a votar, lo haga de manera masiva, que entienda que el voto no solo hoy es un derecho, también es una obligación con su país".