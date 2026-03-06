Más de 1.700 funcionarios de la Defensoría del Pueblo acompañarán las elecciones legislativas y consultas del 8 de marzo

Para garantizar el derecho fundamental de elegir y ser elegido, 1.710 funcionarios de la Defensoría del Pueblo vigilarán de cerca el desarrollo de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del domingo, 8 de marzo de 2026.

Los defensores estarán desde el inicio de la jornada y hasta finalizar el preconteo acompañando 29.980 mesas de votación en 387 municipios.

Además, estarán presentes y tomando notas para un informe final sobre los comicios en los puntos de mando unificado, mesas de justicia, unidades de reacción inmediata y espacios de coordinación interinstitucional. En el informe estarán las quejas y denuncias por presunta vulneración de derechos durante la jornada.

La defensora hizo un llamado a confiar en las instituciones este domingo:

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado antes de las elecciones a los actores políticos y al Gobierno nacional, empezando por el presidente de la República, a:

“Darle un voto de confianza a la institucionalidad, que sepan que tanto las entidades del Gobierno como otros organismos independientes, la Rama Judicial, la Registraduría, tenemos la capacidad, como lo hemos hecho en el pasado, de tramitar y resolver las inquietudes, las quejas, los reclamos, incluso si se llegan a presentar delitos. Y lo haremos por los debidos canales y en defensa de la democracia”.

En la instalación de la Misión de Observación Internacional de las elecciones Colombia 2026, señaló que los integrantes de las 42 defensorías regionales estarán “presentes para prevenir, atender y responder de manera oportuna cualquier situación que se pueda presentar en relación con la vulneración de derechos”.

Los defensores estarán atentos tras el último reporte de alertas tempranas sobre los riesgos en elecciones:

Días antes, la Defensoría presentó una versión actualizada de su informe de seguimiento y alertas tempranas sobre posibles riesgos en elecciones, en el que advertía sobre las amenazas de grupos armados en algunas regiones y realizaba un llamado de acción inmediata en 62 municipios y un llamado de acción urgente en otros 162.

De ahí que su trabajo en elecciones se enmarque, según la defensora Marín, “en la estrategia electoral de la Defensoría del Pueblo cuya finalidad es contribuir a una participación libre, segura e incluyente, a partir de cuatro ejes: paz y territorios, mujer y género, juventud y víctimas, protección integral y garantías electorales. No hay democracia posible sin derechos humanos”.