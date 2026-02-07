CANAL RCN
La solidaridad presente en Montería: entre vecinos se ayudan en medio de la crisis

Los mismos habitantes están ayudando a quienes lo perdieron todo por las lluvias.

febrero 07 de 2026
07:50 p. m.
Montería enfrenta una emergencia humanitaria tras las inundaciones que han afectado varios sectores, generando una ola de solidaridad ciudadana sin precedentes.

Comerciantes, empresarios y habitantes de zonas no afectadas se han organizado para llevar ayuda a las familias damnificadas, mientras la Cruz Roja hace un llamado urgente por más donaciones.

Ayuda para las familias afectadas

Las necesidades más urgentes son: colchonetas, leche en polvo, frazadas, sábanas, comida en general y alimentos enlatados.

La respuesta ciudadana ha sido notable. La preparación de alimentos comienza en horas de la mañana, cuando comerciantes y empresarios se organizan para cocinar y distribuir comida caliente entre los afectados. Esta labor voluntaria se ha sostenido gracias a las donaciones de diversos sectores de la sociedad monteriana.

Coliseo ha servido como albergue

Dentro de las zonas afectadas, los damnificados también se han organizado para enfrentar la crisis.

Diversos barrios que permanecen en condiciones estables se han convertido en centros de acopio y preparación de ayuda humanitaria. Los habitantes de estas zonas llevan ropa y comida a los sectores inundados, demostrando que la solidaridad trasciende las fronteras vecinales.

Las autoridades locales continúan evaluando la magnitud de los daños, mientras la respuesta ciudadana se mantiene activa. La emergencia ha evidenciado la capacidad de organización espontánea de las comunidades, así como la disposición de los monterianos para apoyarse mutuamente en momentos críticos.

