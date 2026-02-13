CANAL RCN
Niños han dejado de asistir a clases en Tolima porque deben arriesgar su vida para llegar al colegio

Una situación similar se registra en otro punto del municipio, que se ha visto afectado por el incremento de las lluvias en enero y febrero.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
12:41 p. m.
Durante los últimos diez años, los habitantes de Ortega, en el departamento de Tolima, han estado pidiendo que se construya un puente sobre el río que da nombre al municipio.

Y es que los niños que asisten a clases en el colegio Los Naranjos de Ortega deben arriesgar su vida, dos veces por día, al cruzar el afluente sobre un puente improvisado, que forman tres palos de guadua.

Así lo denunciaba un local en un video que fue compartido en las redes sociales: “Estamos en el río Ortega, en Santa Elena parte baja. Hay que ver la fuerza con la que baja el río y cómo los niños pequeñitos tienen que pasarlo”.

El riesgo aumenta en la temporada de lluvias:

La situación se ha vuelto crítica tras un enero y febrero atípicos, marcados por las lluvias, que aumentaron el caudal del río Ortega. Varios niños se han retirado de la escuela por temor a que ocurra una tragedia.

Sin embargo, un grupo de diez menores sigue utilizando el puente. El más pequeño tiene seis años y sus compañeros de clase lo consideran un valiente por atreverse a cruzar sobre el puente de guadua.

El recorrido, entre sus casas y el colegio, dura alrededor de dos horas, pero, sin duda, lo peor son los dos minutos sobre el río, con todo y que llegan a sus casas sobre las 8:00 de la noche.

Padres piden una solución urgente del Gobierno:

Si bien, es una situación que se repite en otras zonas del departamento del Tolima y otras regiones de Colombia, los padres de Ortega piden una pronta solución del Gobierno.

Según Hedy Saavedra, madre de uno de los niños que arriesgan su vida cruzando el puente, “es una problemática que tenemos hace mucho tiempo, para que los niños vayan a la escuela y nosotros a los trabajos sobre el río Ortega. No tenemos puente y ya hemos pedido la colaboración de las autoridades”.

Un llamado que comparte Yeimi Yate, madre de otro menor que se ve obligado a utilizar la débil e inestable estructura: “A los niños les toca atravesar el río por la guadua diariamente. Hemos tocado varias puertas, todos nos dicen sí, que van a hacer algo, pero son frases que han quedado en promesas”.

